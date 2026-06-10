HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ N.C bị bắt

Thùy Trang

(NLĐO) - Hiện tại chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng xác nhận ca sĩ N.C bị bắt.

N.C bị bắt?

Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Nam Cường bị bắt - Ảnh 1.

Ca sĩ N.C

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền tin một nam ca sĩ có tên viết tắt "N.C" liên quan đến chất cấm. Tuy nhiên, các bài báo đưa tin về vụ việc đều mô tả đây là tin đồn đang lan truyền trên mạng, không đưa ra bằng chứng hay thông báo chính thức nào về việc anh bị bắt.

Nhiều thông tin lan truyền cho biết ca sĩ này bị bắt với nguyên nhân giống như tình huống ca sĩ Long Nhật hay Sơn Ngọc Minh. Vài nguồn tin còn chia sẻ N. C bị công an mời về điều tra khi đang trên đường diễn ở miền Tây trở về TP HCM.

Những chương trình có anh cũng được thay thế nội dung. Nhiều chương trình tìm người thay vị trí hoặc những chương trình đã quay thì phải tìm người quay lại. 

Trong khi đó, từ phía ca sĩ này, tài khoản Facebook cá nhân của anh được ghi nhận đã bật chế độ khóa bảo vệ và hạn chế hiển thị nội dung công khai, điều này càng làm tăng sự tò mò của cư dân mạng.

N.C là ai?

Những thông tin này khiến cư dân mạng dậy sóng vì không ai tin đây là sự thật khi trước nay, N.C luôn là ca sĩ rất uy tín. 

Anh đam mê nghệ thuật, chăm chỉ làm việc và ít khi dính bê bối. Anh chuyên tâm cho công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. N.C là ca sĩ, diễn viên và MC, được biết đến qua các ca khúc như "Bay giữa ngân hà", "Khó", "Một lần thôi", "Lời hứa" ... Anh từng là thành viên nhóm nhạc và hoạt động nghệ thuật từ năm 2003 đến nay.

Không có nguồn nào cho biết đã có quyết định khởi tố, bắt giữ hay thông báo từ công an liên quan đến N.C. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, thông tin "ca sĩ N.C bị bắt" chỉ là tin đồn trên mạng xã hội và chưa được xác thực bởi cơ quan chức năng hoặc nguồn tin chính thống.

Tin liên quan

Ca sĩ Nam Cường không ngại khi bị đồn là đại gia

Ca sĩ Nam Cường không ngại khi bị đồn là đại gia

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên, MC Nam Cường tất bật chuẩn bị liveshow miễn phí phục vụ khán giả có tên "Tết đến rồi 3". Liveshow diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 4-2 tại Sân 4A, Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM.

Nghệ sĩ Mai Trần bị nhồi máu não, may mắn vượt qua

(NLĐO) - Nghệ sĩ Mai Trần bị nhồi máu não nhưng may mắn vượt qua nhờ vào viện trong giờ vàng, hiện tỉnh táo, đang tiếp tục điều trị một số bệnh "ăn theo".

Nhìn ca sĩ Hoài Nhân, ta sẽ thấy "không ai là cùng đường"

(NLĐO) - Mất thị lực sau bệnh tật nhưng trong lòng Hoài Nhân, ánh sáng về niềm tin về con đường tương lai vẫn sáng tỏ.

Nam Cường ca sĩ Nam Cường Nam Cường bị bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo