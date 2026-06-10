Nghệ sĩ Mai Trần bị nhồi máu não, may mắn vượt qua

Nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ câu chuyện của mình để nhắc mọi người chú ý từng dấu hiệu báo động nhỏ trong cơ thể

Thông qua trang mạng xã hội Facebook, vợ của nghệ sĩ Mai Trần đã thay ông chia sẻ câu chuyện về bệnh của mình để mọi người thận trọng, quan tâm từng dấu hiệu báo động nhỏ trong cơ thể.

"Đầu tiên, chân bên trái của tôi hay sụm. Tôi cứ tưởng có tuổi rồi nên chân tay yếu, không để ý. Ngày định mệnh đến là khi đang ăn cơm thì cơm rớt, khóe miệng xệ xuống. Vợ lập tức đưa đến Bệnh viện Gia Định. Tôi vào viện trong giờ vàng, kết quả MRI là nhồi máu não trán phải tiến triển. Hai ngày đầu chưa thấy gì nhiều, từ ngày thứ ba trở đi, các triệu chứng của người bị tai biến xuất hiện dần đầy đủ cho tới hiện tại" - nghệ sĩ Mai Trần kể thông qua vợ là bà Quỳnh Vân.

Nghệ sĩ Mai Trần bị nhồi máu não nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng

Ông cho biết hiện tại đang cố gắng tập luyện vật lý trị liệu từ những việc đơn giản như xòe bàn tay, quay cổ tay, nâng tay, quay khuỷu tay… cho có lực cơ trở lại.

"Đây sẽ là một quá trình dài, nhiều đau đớn và khó khăn nhưng phải cố gắng! Nhiều người thành công rồi, mình sẽ làm được thôi. Mình còn may mắn hơn rất, rất nhiều người! Cố lên!" - nghệ sĩ Mai Trần tự động viên bản thân.

Ông mong bếp nhỏ của gia đình vẫn được mọi người ủng hộ. Các món ăn vẫn buôn bán bình thường với tất cả sự chăm chút của gia đình. "Mai Trần hết sức mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, giúp đỡ gia đình Mai Trần vượt qua khó khăn bằng chính sức lực của mình" - ông nhắn nhủ. Nghệ sĩ bày tỏ tình thương với vợ khi vất vả chăm sóc ông lại còn quán xuyến bếp gia đình, làm người kết nối ông với mọi người qua mạng xã hội.

Nhiều lời chúc gửi đến nghệ sĩ Mai Trần

Nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc nghệ sĩ Mai Trần mau chóng phục hồi sức khỏe, trở về nhà. Nghệ sĩ Lê Quốc Nam bày tỏ: "Mong anh mau khỏe . Em thấy chị nhà rất giỏi nên anh yên tâm nha!".

Nghệ sĩ Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954, từng là một trong những nghệ sĩ kịch nói hàng đầu của làng kịch miền Nam. Thập niên 80 của thế kỷ trước, sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nghệ sĩ Mai Trần đầu quân về Đoàn kịch nói Kim Cương.

Ông hiện giờ chủ yếu phụ vợ bán bếp ăn, giao hàng cho thực khách

Ông từng xuất hiện trên sân khấu với các vai diễn như Hoàng Tú (Nhân danh công lý), trung úy Phêđo Rốpki (Đêm họa mi), Lỗ Quý (Lôi Vũ), Jourdan (Trưởng giả học làm sang), thầy giáo điên (Ai điên?)...

Trên sân khấu màn ảnh nhỏ HTV, ông đã để lại ấn tượng qua hai vai: Jourdan (Trưởng giả học làm sang) và Ba Thợ Nhuộm (Hẻm nhỏ tình người). Ông dìu dắt, nâng đỡ nhiều diễn viên trẻ khi tham gia công tác đạo diễn tại sân khấu Kịch Sài Gòn. Thời gian sau này, khi sức khỏe không tốt, ông chủ yếu phụ vợ bán các món ăn, giao món ăn đến cho những thực khách đặt hàng qua mạng.