Đoàn đại biểu TP HCM hoàn thành chuyến công tác thăm quân dân các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1

Chiều 15-9, Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, chở Đoàn đại biểu TP HCM đã cập cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (phường Cát Lái, TP HCM), chính thức khép lại hải trình thăm quân dân các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1. Đây là chuyến đi thể hiện tình cảm gắn bó, sự tri ân và niềm tin mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM gửi đến lực lượng đang ngày đêm canh giữ vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đến đón đoàn có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo đoàn đại biểu TP HCM tặng quà cho các cá nhân

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn công tác; ông Lê Hồng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm Trưởng đoàn đại biểu TP HCM. Cùng đi có hơn 200 đại biểu, đại diện Quân chủng Hải quân, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở - ban - ngành, văn nghệ sĩ và phóng viên báo, đài.

Thắt chặt tình đoàn kết quân- dân

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu tại lễ tổng kết chuyến công tác

Trong suốt hải trình, đoàn đã lần lượt đến thăm hỏi, động viên quân dân tại nhiều đảo, điểm đảo trọng yếu ở vùng biển Tây Nam, như: đặc khu Côn Đảo, Hòn Chuối, Hòn Khoai; đặc khu Thổ Châu, Nam Du; đặc khu Phú Quốc và Nhà giàn DK1/10.

Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn đều tổ chức những hoạt động ý nghĩa: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997, tham quan di tích lịch sử gắn liền với truyền thống đấu tranh kiên cường và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Không khí trên tàu và tại các đảo luôn sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như: hội thi cờ tướng, cắm hoa nghệ thuật, cuộc thi tìm hiểu về biển đảo, giao lưu văn nghệ. Những hoạt động ấy góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân- dân, đồng thời khơi dậy tình yêu biển đảo trong mỗi thành viên của đoàn.

Đại biểu tham dự lễ tổng kết

Điểm nhấn của chuyến đi là việc trao tặng quân dân và lực lượng làm nhiệm vụ nơi đảo xa nhiều phần quà trị giá hơn 6,5 tỉ đồng, gồm: máy lọc nước, thiết bị văn phòng, tivi, thẻ điện thoại, đồ dùng sinh hoạt, túi hạt giống, bản đồ, cờ Tổ quốc cùng những bức tranh chan chứa nghĩa tình do các đại biểu tự tay chuẩn bị.

Đặc biệt, tại đặc khu Phú Quốc, Đoàn đã bàn giao công trình "vườn rau lưới màng" cho Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân. Đây là món quà ý nghĩa do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trao tặng, góp phần bảo đảm nguồn rau xanh ổn định, cải thiện bữa ăn và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai mạnh mẽ: 8 bản tin, 20 chương trình văn nghệ, gần 100 tin, bài, phóng sự do các phóng viên, cộng tác viên thực hiện. Ngay trong chuyến đi, hàng chục bài thơ, ca khúc, tùy bút đã ra đời, khắc họa sinh động hình ảnh biển đảo quê hương và tình quân - dân gắn bó máu thịt giữa trùng khơi.

Tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi đầu sóng ngọn gió

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng quà các cá nhân

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Phó Trưởng đoàn công tác, chia sẻ: "Chuyến công tác không chỉ hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, mà còn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn vị trí chiến lược của biển đảo, cảm nhận sâu sắc những khó khăn của quân dân nơi đảo xa. Đây là động lực để mỗi thành viên trở về với tinh thần trách nhiệm cao hơn, hành động thiết thực hơn vì chủ quyền biển đảo quê hương".

Các doanh nghiệp tặng quà tập thể Tàu 561

Trong đoàn, nhiều câu chuyện để lại ấn tượng khó quên. "Được ra thăm vùng biển đảo Tây Nam, nơi các chiến sĩ ngày đêm canh giữ, là tâm nguyện cuối đời của tôi. Tôi thấy rõ đất nước đang đổi thay từng ngày, tôi thực sự vui mừng, xúc động" - cựu chiến binh Bùi Quang Quyền (71 tuổi, quê Phú Thọ) xúc động nói.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM vì luôn dành sự quan tâm thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân, đặc biệt là lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió.

"Chuyến công tác lần này là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tình quân - dân gắn bó máu thịt. Đây chính là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh.

Lễ chào cờ giữa trùng khơi – khoảnh khắc thiêng liêng Ngày 14-9, ở chặng cuối hành trình, đoàn công tác đến thăm Nhà giàn DK1/10 – "pháo đài thép" hiên ngang giữa biển khơi, giữ vị trí chiến lược đặc biệt ở cực Nam Tổ quốc. Lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng tại Nhà giàn DK1/10 – khoảnh khắc khiến nhiều đại biểu xúc động Trong không gian mênh mông của biển trời, lễ chào cờ Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm, xúc động. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hòa cùng tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng giữa trùng khơi, nhiều đại biểu và chiến sĩ đã rưng rưng nước mắt. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khắc sâu niềm tự hào dân tộc, hun đúc thêm ý chí bảo vệ từng tấc đất, biển đảo thiêng liêng. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 nhiều phần quà và tiền mặt thiết thực, ý nghĩa trị giá 200 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đóng góp 140 triệu đồng, phần còn lại do các đại biểu, doanh nghiệp và Quân chủng Hải quân gửi trao.

Một số hình ảnh chuyến công tác thăm quân dân các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 của Đoàn đại biểu TP HCM:

Ở mỗi điểm dừng chân, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương

Các văn nghệ sĩ TP HCM giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ quân - dân trên các đảo vùng biển Tây Nam

Các đại biểu đã tham dự lễ bàn giao công trình “Vườn rau mái che” trị giá 400 triệu đồng, do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trao tặng Đại đội 83, Tiểu đoàn 553 (đặc khu Phú Quốc)