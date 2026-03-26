Sức khỏe

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính

PV

Sự kiện diễn ra từ 27-29.3.2026 tại Nha Trang (Khánh Hòa), dự kiến thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, đánh dấu quy mô kỷ lục của giải đấu.

Tiếp nối cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy lối sống năng động và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2026 với vai trò nhà tài trợ chính thức. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Herbalife Việt Nam gắn bó với giải chạy lâu đời và uy tín này.

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính - Ảnh 1.

Ảnh: Tiền phong Marathon là giải chạy uy tín luôn thu hút hàng ngàn VĐV tham gia

Không chỉ là một sự kiện thể thao, Giải Marathon Tiền Phong còn là nền tảng kết nối cộng đồng, nơi tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và lối sống tích cực được lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng hành cùng giải đấu, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cân bằng dựa trên khoa học

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay đã lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên tham gia.

Chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife với một trong những giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các chương trình cộng đồng khuyến khích mọi người hướng đến lối sống năng động lành mạnh. Chúng tôi cũng tự hào khi nhiều Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam là những vận động viên tham gia sự kiện thể thao này".

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính - Ảnh 2.

Ảnh: Giải chạy truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống năng động lành mạnh

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở nhiều cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, đi qua những cung đường ven biển đẹp nhất Khánh Hòa như: Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2/4, Cầu Trần Phú và Hòn Chồng. Giải đấu mang đến trải nghiệm độc đáo khi kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính - Ảnh 3.

Ảnh: VĐV Châu Tuyết Vân cùng Thành Viên Herbalife tiếp tục chinh phục thử thách tại Marathon Tiền Phong 2026

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một giải đấu có bề dày lịch sử và đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia suốt hơn 55 năm qua. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên điền kinh hàng đầu mà còn mở rộng cơ hội cho cộng đồng runner phong trào được thi đấu trên cùng một đường đua.

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính - Ảnh 4.

Ảnh: Nhiều thành viên độc lập Herbalife sẽ tiếp tục tham gia giải chạy Marathon Tiền Phong 2026 tại Nha Trang

Đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn như Marathon Tiền Phong là một phần trong chiến lược dài hạn của Herbalife Việt Nam nhằm xây dựng cộng đồng sống khỏe. Sự hiện diện xuyên suốt của Herbalife tại các sự kiện thể thao lớn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải đấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ lối sống năng động trong cộng đồng.

Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính - Ảnh 5.

Ảnh: Herbalife dinh dưỡng lành mạnh, tiếp sức thành công

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

Herbalife góp phần thúc đẩy sự sáng tạo trong dinh dưỡng toàn cầu với trung tâm mới

Herbalife khánh thành Trung Tâm Chuyên Môn mới – Phòng thí nghiệm Kiểm Soát Chất Lượng và Nghiên Cứu & Phát Triển tại Torrance, bang California, Mỹ.

