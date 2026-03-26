Marathon Tiền Phong 2026 chính thức khai mạc, Herbalife Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính

Tiếp nối cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy lối sống năng động và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2026 với vai trò nhà tài trợ chính thức. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Herbalife Việt Nam gắn bó với giải chạy lâu đời và uy tín này.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, Giải Marathon Tiền Phong còn là nền tảng kết nối cộng đồng, nơi tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và lối sống tích cực được lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng hành cùng giải đấu, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cân bằng dựa trên khoa học

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay đã lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên tham gia.

Chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife với một trong những giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các chương trình cộng đồng khuyến khích mọi người hướng đến lối sống năng động lành mạnh. Chúng tôi cũng tự hào khi nhiều Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam là những vận động viên tham gia sự kiện thể thao này".

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở nhiều cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, đi qua những cung đường ven biển đẹp nhất Khánh Hòa như: Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2/4, Cầu Trần Phú và Hòn Chồng. Giải đấu mang đến trải nghiệm độc đáo khi kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một giải đấu có bề dày lịch sử và đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia suốt hơn 55 năm qua. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên điền kinh hàng đầu mà còn mở rộng cơ hội cho cộng đồng runner phong trào được thi đấu trên cùng một đường đua.

Đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn như Marathon Tiền Phong là một phần trong chiến lược dài hạn của Herbalife Việt Nam nhằm xây dựng cộng đồng sống khỏe. Sự hiện diện xuyên suốt của Herbalife tại các sự kiện thể thao lớn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải đấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ lối sống năng động trong cộng đồng.

