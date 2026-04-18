Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng Cúp truyền hình, giữ vững Áo xanh - vua nước rút

Ngày 18-4, chặng 14 Cúp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa dài 94 km diễn ra hấp dẫn với nhiều diễn biến khó lường. Điều này buộc các đội TPHCM New Group và TPHCM Vinama phải hoạt động hết công suất để bảo vệ Áo vàng cho Yarash Uladzislau cùng vị trí nhất đồng đội.

Ở giai đoạn đầu, Pawel Szostka (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tách tốp thành công, cùng nhau chinh phục điểm rút dọc đường đầu tiên tại dốc Găng. Szostka giành hạng nhất, Janssen về nhì, trong khi Trần Nguyễn Minh Trí (Đồng Tháp 1) xếp thứ ba.

Tuy nhiên, trước khi đến điểm rút thứ hai tại Gành Đỏ, nhóm đi đầu bị bắt lại. Đây cũng là thời điểm các tay đua nước rút nhập cuộc. Tay đua đang giữ Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) cho thấy phong độ vượt trội khi đánh bại đối thủ trực tiếp Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) để cán mức đầu tiên tại điểm thưởng này.

Những nỗ lực tấn công tiếp tục diễn ra, đáng chú ý là pha "đi solo" của Đặng Thành Được (Hà Nội). Dù rất nỗ lực, tay đua này không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đoàn đông và bị bắt lại khi gần về đích.

Đây là chiến thắng chặng thứ 5 của Marchuk Dzianis tại giải năm nay, qua đó giúp anh tiếp tục giữ vững danh hiệu Áo xanh – vua nước rút, đồng thời nới rộng khoảng cách với Patterson (về nhì chặng).

Cuộc đua quay trở lại kịch bản quen thuộc – màn so tài của các chân nước rút hàng đầu. Các tay đua 620 Châu Thới Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động "ráp máy" đưa Patrick Patterson vào vị trí thuận lợi. Song, Marchuk Dzianis vẫn bám sát đối thủ và tung cú nước rút quyết định ở những mét cuối, cán đích đầu tiên tại Tuy Hòa trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) về đích thứ ba, là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chặng 14.

Sau 14 chặng, các danh hiệu không thay đổi: Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng.