Thể thao

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn

Quang Liêm

(NLĐO) - Ngày 16-4, Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) với cự ly thi đấu dài 50 km.

Chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026 diễn ra với lộ trình vòng quanh phường Quy Nhơn (Gia Lai), cự ly 50 km, chứng kiến chiến thắng ấn tượng của tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em sau màn rượt đuổi gây cấn trước đích đến.

Trước khi bước vào nội dung chuyên nghiệp, chặng đua được "làm nóng" bằng giải phong trào với gần 100 VĐV tham dự. Đây là dịp để những người yêu xe đạp giao lưu, trải nghiệm không khí thi đấu. Tay đua Hồ Xuân Duy (CLB Vân Phong, Khánh Hòa) giành chiến thắng chung cuộc.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á trao 100 triệu đồng đến Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai

Bên lề sự kiện, ban tổ chức và nhà tài trợ tiếp tục thực hiện hoạt động an sinh xã hội. Đại diện Công ty CP Tôn Đông Á trao 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, trong khi nhà phân phối địa phương trao 20 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quy Nhơn.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 2.
Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 3.
Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 4.
Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 5.


Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các cuộc tấn công liên tiếp được tung ra. Nhóm 4 tay đua gồm Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1), Trần Clement Em (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) và Phan Tấn Vũ (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tách tốp thành công. Tại Sprint 1, Phan Hoàng Thái cán mức đầu tiên, xếp sau lần lượt là Tạ Tuấn Vũ và Phan Tấn Vũ.

Tốp đông sau đó tăng tốc, đưa đoàn đua trở lại thế cân bằng. Ở Sprint 2, Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) thắng nước rút, Pawel Szostka (Quân khu 7) về nhì, Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai) xếp thứ ba.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 6.
Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 7.
Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 8.

Trần Clement Em (52-Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xuất sắc cán mức

Những km cuối chứng kiến màn rượt đuổi quyết liệt khi các đội Vĩnh Long chủ động kéo đoàn nhằm đưa Patrick Patterson về tranh chấp. Tuy nhiên, với nỗ lực bền bỉ, Trần Clement Em đã thoát đi thành công và cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Patrick Patterson về nhì, trong khi Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) và Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) lần lượt xếp hạng ba, tư.

Chia sẻ sau chặng đua, Trần Clement Em cho biết anh rất vui với chiến thắng trong lần đầu về Việt Nam thi đấu, đồng thời gửi lời cảm ơn các tay đua đồng hành trong tốp đầu cũng như đồng đội đã hỗ trợ phía sau.

Sau 13 chặng, các danh hiệu không thay đổi: Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ Áo vàng, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng, còn TP.HCM tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 13 chặng vẫn thuộc về tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Xuân Lộc là tài năng hàng đầu làng xe đạp Việt Nam. Sau 4 mùa giải liên tiếp giành danh hiệu áo trắng chung cuộc Cúp truyền hình (từ 2022 đến 2025), năm nay ở tuổi 21, Xuân Lộc quá tuổi tranh danh hiệu áo trắng và tập trung vào áo cam.

Với khả năng leo đèo giỏi, Xuân Lộc là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Trong bối cảnh các ngoại binh chiếm ưu thế cạnh tranh, danh hiệu áo cam Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á ra đời 4 năm nay là động lực cho các tay đua Việt Nam phấn đấu.

Tổng phần thưởng cho danh hiệu áo cam ở mùa giải năm nay lên tới 180 triệu đồng, trong đó VĐV đoạt áo cam chung cuộc nhận 100 triệu đồng, hạng nhì 50 triệu đồng và hạng ba nhận 30 triệu đồng.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Đại (phải), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á trao áo cam cho Phạm Lê Xuân Lộc

Ngày 17-4, các tay đua nghỉ tự do tại Quy Nhơn trước khi bước vào chặng 14 từ Quy Nhơn (Gia Lai) đi Tuy Hòa (Đắk Lắk), dài 94 km.

