Martin Nguyễn tái xuất võ đài, lần đầu đi đấu boxing chuyên nghiệp tại Trigger Promotion 9

Thông tin gây chú ý làng võ Việt xuất phát từ bài đăng mới nhất của ông bầu Trịnh Văn Trí (hay còn được cộng đồng võ thuật biết đến với biệt danh Trịnh Sư Phụ). Trên trang cá nhân, người đứng đầu hệ thống Trigger Boxing đăng tải hình ảnh chụp cùng Martin Nguyễn, đồng thời xác nhận võ sĩ gốc Việt sẽ tranh tài tại sự kiện Trigger Promotion 9 diễn ra ngày 29-8 tới.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Martin Nguyễn xuất hiện trên sàn đấu boxing chuyên nghiệp, đánh dấu bước chuyển hướng đáng chú ý trong sự nghiệp của tay đấm từng làm nên lịch sử ở đấu trường MMA thế giới.

Ảnh được ông Trịnh Văn Trí công bố vào chiều 20-5 trên trang cá nhân

Đầu năm 2025, Martin Nguyễn từng tuyên bố giải nghệ MMA chuyên nghiệp, khép lại hành trình thi đấu kéo dài nhiều năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Chính vì vậy, việc anh bất ngờ tái xuất khiến giới võ thuật không khỏi bất ngờ.

Martin Nguyễn tại đấu trường One Championship. Ảnh: Quang Liêm

Sự xuất hiện trực tiếp của Martin Nguyễn bên cạnh Trịnh Văn Trí cũng cho thấy kế hoạch hợp tác giữa đôi bên đã được chuẩn bị nghiêm túc, thay vì chỉ dừng ở những đồn đoán.

Hiện ban tổ chức chưa công bố đối thủ của Martin Nguyễn tại Trigger Promotion 9. Tuy nhiên, sự góp mặt của cựu vô địch MMA được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn, đồng thời mang đến cú hích đáng kể cho phong trào boxing chuyên nghiệp tại Việt Nam trong năm 2026.

Người hâm mộ võ thuật đang chờ đợi màn thể hiện của Martin Nguyễn khi bước vào thử thách mới, nơi kỹ năng đánh đứng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của anh sẽ được đặt lên bàn cân trong một môi trường cạnh tranh hoàn toàn khác.