Thời sự Xã hội

Mặt đường tạm hư hỏng, Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Lưu lượng xe tải tăng cao khiến lớp cấp phối tại Km41, đèo Đại Ninh bị bong bật, gây ùn ứ nghiêm trọng từ chiều 15-2

Tối 15-2, nguồn tin cho biết đầu giờ chiều đến hiện tại, tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. 

Cụ thể, tại Km41 qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng – đoạn đang thi công đào chỉnh tuyến dạng chữ U – nhà thầu đã rải lớp cấp phối để tạo phẳng bề mặt cho phương tiện lưu thông tạm thời. 

Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc nghiêm trọng do mặt đường hư hỏng - Ảnh 1.

Tuyến Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc tại đoạn đường tạm

Tuy nhiên, những ngày gần đây, lưu lượng xe tăng cao, nhất là xe tải nặng, khiến lớp cấp phối bong bật, hư hỏng nặng. Xe con di chuyển khó khăn; trong khi xe tải tiếp tục làm mặt đường xuống cấp nhanh, dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Lực lượng CSGT và công an địa phương đã tổ chức phân luồng, tạm thời không cho phương tiện lưu thông qua đoạn hư hỏng do điều kiện đi lại rất khó khăn. 

Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc nghiêm trọng do mặt đường hư hỏng - Ảnh 2.

Tuyến Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại bị ùn tắc

Hiện khu vực Km41 ách tắc hoàn toàn. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển sang tuyến đường khác để di chuyển từ Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại. 

Dự kiến ngày mai (16-2), đơn vị thi công sẽ san gạt lớp cấp phối bị bong bật, chấp nhận để mặt đường gồ ghề khoảng 200 m nhằm sớm khôi phục lưu thông tạm thời, trước khi tiếp tục triển khai nâng cấp theo thiết kế.

Tin liên quan

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn

(NLĐO) - Sạt lở đất trên đèo Đại Ninh đã làm tắc nghẽn giao thông giữa Phan Thiết - Đà Lạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để thông tuyến.

Điều chỉnh tiến độ dự án Quốc lộ 28B, hoàn thành vào tháng 3-2026

(NLĐO) - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng, lùi thời điểm hoàn thành đến tháng 3-2026

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng tốc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, nếu chậm sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, thay nhà thầu yếu

quốc lộ 28B Lâm Đồng đèo Đại Ninh Phan Thiết ùn tắc
