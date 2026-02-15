Mặt đường tạm hư hỏng, Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc

Tối 15-2, nguồn tin cho biết đầu giờ chiều đến hiện tại, tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Cụ thể, tại Km41 qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng – đoạn đang thi công đào chỉnh tuyến dạng chữ U – nhà thầu đã rải lớp cấp phối để tạo phẳng bề mặt cho phương tiện lưu thông tạm thời.

Tuyến Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh ùn tắc tại đoạn đường tạm

Tuy nhiên, những ngày gần đây, lưu lượng xe tăng cao, nhất là xe tải nặng, khiến lớp cấp phối bong bật, hư hỏng nặng. Xe con di chuyển khó khăn; trong khi xe tải tiếp tục làm mặt đường xuống cấp nhanh, dẫn đến ùn ứ kéo dài.



Lực lượng CSGT và công an địa phương đã tổ chức phân luồng, tạm thời không cho phương tiện lưu thông qua đoạn hư hỏng do điều kiện đi lại rất khó khăn.

Tuyến Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại bị ùn tắc

Hiện khu vực Km41 ách tắc hoàn toàn. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển sang tuyến đường khác để di chuyển từ Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại.

Dự kiến ngày mai (16-2), đơn vị thi công sẽ san gạt lớp cấp phối bị bong bật, chấp nhận để mặt đường gồ ghề khoảng 200 m nhằm sớm khôi phục lưu thông tạm thời, trước khi tiếp tục triển khai nâng cấp theo thiết kế.

