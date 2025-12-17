HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mất ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, U22 Indonesia sa thải HLV

Tường Phước

(NLĐO) - Bị loại sau vòng đấu bảng, U22 Indonesia trở thành "cựu vương" môn bóng đá SEA Games, khiến HLV trưởng Indra Sjafri bị sa thải

Rơi vào bảng đấu dễ nhưng U22 Indonesia không có thành tích tốt, thua 1 và thắng 1, sớm dừng chân sau vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Kết quả này khiến LĐBĐ Indonesia (PSSI) ra quyết định sa thải HLV Indra Sjafri.

Mất ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, U22 Malaysia sa thải HLV - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri

Hm6 16-12, PSSI thông báo hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng các điều khoản ký kết, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. PSSI nhấn mạnh việc chia tay HLV Indra Sjafri được thực hiện trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhằm định hướng lại chiến lược phát triển đội tuyển trẻ.

Ông Indra Sjafri là chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá Indonesia, gặt hái nhiều thành công ở đấu trường châu lục khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ xứ vạn đảo, từ U19 đến U23. Tuy nhiên, không có lực lượng hùng hậu tham dự SEA Games 33 khiến nhà đương kim vô địch mất vé vào bán kết giải đấu.

Mất ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, U22 Malaysia sa thải HLV - Ảnh 2.

Ông Indra Sjafri và đồng nghiệp Park Hang-seo

Trước đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng U23 Indonesia vẫn bị U23 Lào cầm hòa và thua U23 Hàn Quốc ở bảng J vòng loại U23 châu Á 2026 hồi tháng 9-2025, không thể giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải đấu diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau khi chia tay chiến lược gia 62 tuổi này, U22 Indonesia sẽ bước vào giai đoạn tái thiết, bắt đầu bằng việc tìm kiếm nhà cầm quân mới, đồng thời rà soát lại toàn bộ hệ thống đào tạo, tuyển chọn, xây dựng cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

