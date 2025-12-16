HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Giành chiến thắng thuyết phục ở vòng bán kết hôm 15-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi tìm cách xuyên thủng hàng thủ U22 Philippines. Nhưng những thay đổi nhân sự hợp lý ở hiệp 2 giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik có 2 bàn thắng gần cuối trận, lần lượt Văn Thuận và Thanh Nhàn lập công ở các phút 89, 90+2.

Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 1.

Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 2.

Chiến thắng trước Philippines giúp thầy trò ông Kim hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết giải đấu kỳ này. Trong khi đó, thủ thành Trần Trung Kiên cũng thực hiện lời hứa giữ sạch lưới ở vòng bán kết.

Diễn ra sau đó cùng ngày, chủ nhà U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia đầy vất vả. Đội chủ nhà có bàn mở tỉ số từ phút thứ 8, với pha lập công của Yotsakorn nhưng kể từ thời điểm đó không thể ghi thêm bàn thắng.

Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 3.

Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 4.

Vượt qua U22 Malaysia với tỉ số 1-0, U22 Thái Lan lọt vào chung kết và sẽ chạm trán U22 Việt Nam trong trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Màn so tài giữa hai thế lực bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12, trên sân Rajamangala.

Trong khi đó, U22 Malaysia và U22 Philippines sẽ đối đầu trực tiếp, tranh tấm HCĐ lúc 15 giờ 30 ngày 18-12, cũng trên sân Rajamangala.

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Philippines ở những phút cuối trận

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Philippines ở những phút cuối trận

(NLĐO) - Ở trận bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines với tỉ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Văn Thuận và Thanh Nhàn tối 15-12

U22 Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (ngày 15-12) trên sân Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam quyết thắng Philippines

Hai trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào hôm nay, 15-12.

U22 Thái Lan U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games
