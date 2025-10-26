HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Indonesia được kỳ vọng bảo vệ HCV SEA Games thành công

Quốc An - Ảnh: Bola

(NLĐO) - Truyền thông Indonesia và chuyên gia bóng đá chỉ ra những lập luận, tin rằng U22 Indonesia sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games 33 - 2025.

Truyền thông Indonesia đã đưa ra những luận điểm và kỳ vọng rằng tuyển U22 Indonesia sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 2025, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến 18-12.

Theo kết quả bốc thăm, đại diện xứ "vạn đảo" nằm ở bảng C cùng Myanmar, Philippines và Singapore. Đây là những đối thủ được đánh giá có thể gây đôi chút khó khăn ngay từ vòng bảng với Indonesia.

Đội quân của HLV Indra Sjafri đã bắt đầu tập huấn tại Jakarta từ đầu tháng 10, đồng thời có hai trận giao hữu với U22 Ấn Độ, kết quả thua 1-2 và hòa 1-1. Dù vậy, HLV Sjafri vẫn bày tỏ sự tin tưởng lớn vào chất lượng đội hình hiện tại với nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc đang thi đấu thường xuyên ở giải quốc nội.

Ở giai đoạn tập trung đầu tiên, HLV Indra Sjafri triệu tập 32 cầu thủ, trong đó có bốn cầu thủ gốc Indonesia, đang thi đấu ở nước ngoài gồm Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Tim Geypens (FC Emmen), Dion Markx (TOP Oss) và Ivar Jenner (FC Utrecht).

U22 Indonesia được kỳ vọng bảo vệ HCV SEA Games thành công - Ảnh 1.

Truyền thông và chuyên gia Indonesia tin U22 Indonesia sẽ vô địch SEA Games 33

"Nhiều gương mặt khác cũng từng khoác áo tuyển quốc gia như Hokky Caraka, Rafael Struick hay Muhammad Ferarri cũng góp mặt, tạo nên sự đồng đều và chiều sâu cho đội hình" - tờ Bola nhận định.

Ngoài ra, HLV Rasiman Rasiman người từng dẫn dắt các lứa trẻ Indonesia vô địch AFF U19 2013 và AFF U22 2019 tin rằng lực lượng với chiều sâu này sẽ giúp HLV Sjafri vô địch.

"Điều đó có nghĩa là không phải ngẫu nhiên vì anh ấy có kiến thức về bóng đá Đông Nam Á. Tôi nghĩ cơ hội thành công của anh ấy khá cao. Để trở về nhà huy chương vàng SEA Games một lần nữa trong năm nay" - HLV Rasiman bày tỏ.

Từ SEA Games 2023, bóng đá nam chỉ cho phép cầu thủ dưới 22 tuổi, giúp các đội tránh phụ thuộc vào các cầu thủ quá tuổi. HLV Rasiman cho rằng chính sự đồng đều về độ tuổi và tinh thần thi đấu đã giúp Indonesia đăng quang ở kỳ SEA Games trước.

Với lực lượng trẻ trung và sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Indra Sjafri, người từng ba lần vô địch khu vực, bóng đá Indonesia hoàn toàn có cơ sở để mơ về tấm HCV thứ hai liên tiếp tại đấu trường SEA Games.

Tin liên quan

HLV Patrick Kluivert và đội ngũ trợ lý bị Indonesia sa thải

HLV Patrick Kluivert và đội ngũ trợ lý bị Indonesia sa thải

(NLĐO) - HLV Patrick Kluivert và đội ngũ trợ lý từ Hà Lan đã bị LĐBĐ Indonesia sa thải khi không thể giành vé dự World Cup 2026.

Iraq khiến Indonesia vỡ mộng đến World Cup 2026

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Iraq, tuyển Indonesia chấm dứt hy vọng góp mặt ở vòng loại World Cup 2026.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

Indonesia U22 Indonesia SEA Games HLV Sjafri
    Thông báo