Mất phanh, xe khách chở 39 người bị lật khi xuống dốc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25-4, tại tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, ô tô khách mang BKS 26H-026.xx do tài xế L.T.P. (SN 1989, quê Sơn La) điều khiển chở 39 người đang lưu thông thì bất ngờ tông vào thành cống ven đường. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định lái xe không quen đường, chiếc xe khi đi vào đoạn đường xuống dốc liên tục, cong cua và mất phanh, lái xe đã chủ động đi sát vào ta luy dương để giảm thiểu thiệt hại.