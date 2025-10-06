HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Người dân đến xã phường ở Đà Nẵng làm việc được phục vụ đồ ăn nhẹ, Wifi, nước uống miễn phí

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Các trung tâm hành chính công ở Đà Nẵng dần trở thành “không gian phục vụ” với đủ tiện ích miễn phí, hiện đại dành cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 6-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện theo Công văn số 2532/UBND-HCC ngày 2-10-2025, UBND thành phố vừa triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường.

Tiện ích miễn phí Đà Nẵng Phục vụ người dân tại các Trung tâm hành chính công - Ảnh 1.

Người dân đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường

Theo đó, khi đến làm việc, người dân sẽ được thụ hưởng các tiện ích miễn phí gồm: wifi tốc độ cao, cung cấp mẫu biểu, tờ khai, bìa hồ sơ, bút viết; hỗ trợ kê khai hồ sơ; sao chụp, in ấn tài liệu; hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến; thông báo tự động trạng thái, kết quả giải quyết hồ sơ qua Zalo, SMS hoặc Email.

Ngoài ra, các trung tâm còn miễn phí thư viện số, không gian xanh, nước uống, đồ ăn nhẹ, điểm sạc thiết bị di động, quầy tạo chữ ký số cá nhân, tư vấn pháp lý; trang bị thiết bị hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật; robot lễ tân.

Đối với UBND các xã, phường, phấn đấu đến hết năm 2025 thực hiện cung cấp ít nhất 30% danh mục tiện ích và phấn đấu đến năm 2030, thực hiện cung cấp 100% danh mục tiện ích miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức triển khai các tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo quy định.

Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường và chịu trách nhiệm công bố, công khai các tiện ích miễn phí cung cấp tại đơn vị.

Tin liên quan

Đà Nẵng dự định xây 5 đảo nhân tạo, người dân lo lắng

Đà Nẵng dự định xây 5 đảo nhân tạo, người dân lo lắng

(NLĐO) - Người dân cho rằng không gian vịnh Đà Nẵng quá nhỏ, dễ bị phá vỡ cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu xây 5 đảo nhân tạo.

Chủ tịch Đà Nẵng: "Ở đâu công việc bị chậm, một là do tác phong của cán bộ, hai là năng lực"

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ rà soát, đào tạo, bố trí lại cán bộ để phục vụ tốt hơn.

Bí thư Đà Nẵng: Làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thành phố làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện và xã cũ để báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ theo yêu cầu của Bộ Chính trị

thủ tục hành chính xã phường Đà Nẵng phục vụ công tiện ích miễn phí
