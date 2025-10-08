HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Một phường ở Đà Nẵng xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Phường Sơn Trà, Đà Nẵng ra quân tổng lực, xóa sổ hàng loạt “điểm đen” ô nhiễm, thu gom hơn 32 tấn rác, mở màn cho hành trình giữ phố sạch – biển xanh.

Ngày 8-10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết địa phương đang triển khai tổng lực chiến dịch "tổng tấn công" xử lý rác thải tự phát, quyết liệt xóa bỏ các "điểm đen" gây ô nhiễm môi trường, lập lại cảnh quan sạch đẹp, văn minh cho khu dân cư.

Phường Sơn Trà xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày - Ảnh 1.

Phường Sơn Trà mở đợt cao điểm "tổng tấn công" các điểm đen rác thải trên địa bàn

Trao đổi với PV, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay địa phương đã thành lập Tổ kiểm tra, xử lý liên ngành hoạt động 24/7, với sự phối hợp đồng loạt của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Công an phường, lực lượng an ninh và Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Thời gian qua, vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường luôn được địa phương quan tâm, đưa vào các kế hoạch hành động trọng tâm của phường. Do đó, chiến dịch lần này tập trung vào các khu vực thường xuyên bị rác thải tái lấn chiếm như đường Nguyễn Huy Chương, Ngô Quyền, Lê Đức Thọ, khu vực chân cầu Thuận Phước và quanh chùa Sơn Trà.

Cụ thể, trong 5 ngày cao điểm (từ ngày 1 đến 5-10), lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp đổ trộm giá hạ, xà bần tại các vị trí trọng điểm, thu nộp ngân sách 1,5 triệu đồng; ngăn chặn trên 10 vụ đổ hoặc đốt rác sai quy định; tạm giữ 2 xe bò và 1 xe máy là tang vật vi phạm.

Đáng chú ý, tổ công tác đã khoanh vùng và lập danh sách hơn 20 điểm tập kết rác gây ô nhiễm, trải dài từ 39B Hoàng Sa đến các khu dân cư số 35, 93 và 95 Ngô Quyền.

Phường Sơn Trà xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày - Ảnh 2.
Phường Sơn Trà xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày - Ảnh 3.
Phường Sơn Trà xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày - Ảnh 4.

Tổ kiểm tra, xử lý liên ngành tại phường Sơn Trà sẽ hoạt động 24/7 nhằm xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải, xà bần trên địa bàn

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần (ngày 4 và 5-10), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì huy động toàn bộ cán bộ, công nhân Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cùng người dân ra quân tổng dọn vệ sinh.

"Chỉ trong 48 giờ, toàn bộ 10 điểm đen rác thải được san gạt, thu gom và vận chuyển, tổng khối lượng hơn 32 tấn rác được đưa về bãi xử lý Khánh Sơn đúng quy định", UBND phường Sơn Trà cho biết.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay, sau chiến dịch, tổ kiểm tra sẽ duy trì lực lượng giám sát 24/7 tại các khu vực đã dọn dẹp, nhằm ngăn chặn tái vi phạm và giữ vững môi trường xanh, sạch, đẹp.

"Lâu nay, phường đã thực hiện tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân. Đến hiện tại, tổ kiểm tra sẽ thực hiện xử lý nghiêm, cương quyết đối với các hành vi xả rác, đổ xà bần trái quy định. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung giữ vững Sơn Trà xanh sạch đẹp", lãnh đạo UBND phường khẳng định.

Tin liên quan

Người dân đến xã phường ở Đà Nẵng làm việc được phục vụ đồ ăn nhẹ, Wifi, nước uống miễn phí

Người dân đến xã phường ở Đà Nẵng làm việc được phục vụ đồ ăn nhẹ, Wifi, nước uống miễn phí

(NLĐO) - Các trung tâm hành chính công ở Đà Nẵng dần trở thành “không gian phục vụ” với đủ tiện ích miễn phí, hiện đại dành cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ phường ở Đà Nẵng "tăng ca" đến tối để kịp cấp sổ hồng cho dân

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa bàn giao 14 sổ hồng đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Một xã ở Đà Nẵng chỉ tiếp nhận 17 hồ sơ hành chính trong 1 tháng

(NLĐO) - Trong tháng 7-2025, xã La Êê chỉ tiếp nhận 17 hồ sơ thủ tục hành chính, thấp nhất trong số 93 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng

vệ sinh môi trường môi trường xanh ô nhiễm môi trường phường Sơn Trà
