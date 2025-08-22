HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mật vụ bất ngờ trước tuyên bố “xuống đường” của Tổng thống Donald Trump

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ cùng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia tuần tra trên đường phố Washington DC theo lệnh truy quét tội phạm mới tại thủ đô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Todd Starnes ngày 21-8: "Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ra ngoài cùng với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội nữa. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc. Vệ binh Quốc gia rất tuyệt vời. Họ đã làm một công việc tuyệt vời".

Thế nhưng hoạt động này đã không diễn ra, mà chuyển thành một buổi gặp gỡ thông thường.

Nguồn tin đài CNN cho biết một số thành viên của Văn phòng Mật vụ tại Washington đã bất ngờ trước tuyên bố của tổng thống.

Mật vụ bất ngờ trước tuyên bố “xuống đường” của Tổng thống Donald Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump gặp cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington ngày 21-8. Ảnh: AP

Cũng theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch trấn áp của lực lượng thực thi pháp luật và Vệ binh Quốc gia từ Washington sang các khu vực khác.

Tại trụ sở Cảnh sát Công viên Mỹ ở khu Đông Nam Washington ngày 21-8, ông Donald Trump phát biểu trước hàng chục sĩ quan và binh sĩ Vệ binh Quốc gia: "Chúng ta sẽ làm cho nơi này an toàn, sau đó chúng ta sẽ đi đến những nơi khác, nhưng chúng ta sẽ ở đây một thời gian".

Mật vụ bất ngờ trước tuyên bố “xuống đường” của Tổng thống Donald Trump- Ảnh 2.

Ông Donald Trump đã đến trụ sở Cảnh sát Công viên Mỹ ở khu Đông Nam Washington DC, mang theo pizza và hamburger cho các sĩ quan. Ảnh: Nhà Trắng/X

Tuần trước, ông Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Tự quản năm 1973 để ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, đặt Sở Cảnh sát thủ đô Washington dưới sự kiểm soát của chính phủ liên bang và triển khai tới 800 quân nhân để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Theo một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng, thành phố này có tỉ lệ tội phạm bạo lực, giết người và cướp bóc cao hơn bất kỳ bang nào của Mỹ, với tỉ lệ giết người năm 2024 là 27,54/100.000 cư dân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump nói: "Tình hình ở Washington đang trở nên hoàn toàn vô pháp luật". Do đó, ông cam kết sẽ làm cho đường phố thủ đô an toàn trở lại.

Tuy nhiên, theo đài RT, quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo của Washington.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi hành động này là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ". Ông Brian Schwalb, Tổng chưởng lý Washington, nộp đơn kiện với lập luận rằng tổng thống Mỹ đã vượt quá thẩm quyền của mình theo luật định.

Theo một cuộc thăm dò được công bố ngày 20-8, gần 80% cư dân thành phố phản đối việc chính quyền liên bang tiếp quản. 

Nhiều người cho biết họ cảm thấy thiếu an toàn hơn do sự hiện diện tăng cường của quân đội và lực lượng thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi ngày 21-8 cho biết đã có tổng cộng 630 vụ bắt giữ tại Washington DC kể từ khi chính quyền liên bang tiếp quản.

Đầu năm nay, Sở Cảnh sát Thành phố Washington báo cáo tội phạm bạo lực trong thành phố giảm 35% vào năm 2024 so với năm trước, đạt mức thấp nhất trong hơn 30 năm.

