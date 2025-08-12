HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump “gây bão” tại Washington

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-8 tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Washington dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang.

Ông Donald Trump cũng triển khai Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an toàn cho thủ đô Mỹ. Theo hãng tin AP, ông Donald Trump đã cam kết sẽ có những bước đi mới để giải quyết tình trạng vô gia cư và tội phạm ở Washington.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump “gây bão” tại Washington- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 11-8. Ảnh: AP

Trước cuộc họp báo, ông Donald Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng thủ đô Washington sẽ được "giải phóng ngay hôm nay!".

 Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Donald Trump cho hay: "Tôi đang triển khai Vệ binh Quốc gia để giúp thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng tại Washington. Thủ đô của chúng ta đã bị các băng đảng bạo lực và tội phạm chiếm đóng".

Ông Donald Trump cũng tíết lộ sẽ điều động quân đội Mỹ nếu cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho hay chuẩn bị điều thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia từ bên ngoài Washington.

Đáp lại, Thị trưởng Washington Muriel Bowser, thành viên Đảng Dân chủ, đã bác bỏ tuyên bố của ông Donald Trump. Theo ông, thành phố này không chứng kiến sự gia tăng tội phạm và tội phạm bạo lực đã xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ vào năm ngoái. 

Sở Cảnh sát Washington khẳng định tội phạm bạo lực đã giảm 26% trong 7 tháng đầu năm 2025 sau khi giảm 35% vào năm 2024; tội phạm nói chung cũng giảm 7%. 

Trong tuần qua, ông Donald Trump đã phát đi thông điệp, ám chỉ rằng ông có thể tước bỏ quyền tự quản của TP Washington và thực hiện một cuộc tiếp quản hoàn toàn của liên bang.

Tổng thống Mỹ nói quyết định này được ông viện dẫn từ Điều 740 Đạo luật Tự quản khu vực thủ đô, nhằm "khôi phục trật tự" tại đây. Điều 740 cho phép tổng thống Mỹ kiểm soát lực lượng cảnh sát của Washington trong vòng 48 giờ nếu cho rằng đang tồn tại các điều kiện đặc biệt của tình trạng khẩn cấp, yêu cầu trưng dụng lực lượng này cho các hoạt động liên bang.

Ba nguồn tin thân cận nói với đài CNN rằng Sở Cảnh sát Washington, bao gồm Cảnh sát trưởng Pamela Smith cùng với Thị trưởng Muriel Bowser, không hề biết về động thái tiếp quản sở cảnh sát của Tổng thống Donald Trump trước thông báo hôm 11-8. 

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb đã lên án động thái của ông Donald Trump: "Các hành động của chính quyền là chưa từng có tiền lệ, không cần thiết và trái pháp luật. Không có tình trạng khẩn cấp về tội phạm nào ở Quận Columbia. Chúng tôi đang cân nhắc tất cả các lựa chọn và sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của cư dân tại đây".

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump "ra tay", Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Donald Trump "ra tay", Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công trong vai trò trung gian cho các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình hôm 8-8.

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska - Mỹ.

Tổng thống Donald Trump muốn CEO Lip-Bu Tan từ chức, Intel lắc đầu

(NLĐO) - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Intel của Mỹ Lip-Bu Tan được cho là có quan hệ với các công ty Trung Quốc.

