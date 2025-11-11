HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Rộ thông tin VinFast sắp sản xuất xe hybrid

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Giới quan sát tin rằng VinFast đang cân nhắc mở rộng chiến lược sản phẩm, hướng đến dòng xe lai xăng - điện (hybrid)

Mạng xã hội và các diễn đàn ô tô trong nước những ngày gần đây rộ lên thông tinVinFast đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe hybrid (xe lai giữa xăng và xe điện). 

Nguyên nhân xuất phát từ việc hãng lốp xe Sailun vừa giới thiệu nhiều sản phẩm mới dưới dạng phụ tùng thay thế và lốp nguyên bản theo xe dành cho thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, viêc này đã vô tình hé lộ các kế hoạch ra mắt xe mới của VinFast trong thời gian tới, dù Sailun không nhắc tới tên xe và logo hình chữ V trên xe đều được làm mờ.

Cụ thể, các lốp xe đều in hình phần thân và đầu ô tô điện VinFast. Trong đó, một đầu xe khá giống VinFast VF 8 nhưng được gắn nhãn "The All New Hybrid", khiến giới quan sát tin rằng VinFast sắp trình làng dòng xe sử dụng công nghệ lai điện – xăng.

Hiện VinFast vẫn chưa thông tin gì về việc này . Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng khả năng chuyển hướng hoặc mở rộng sang xe hybrid của VinFast là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Sau nhiều năm tập trung toàn lực vào mảng xe điện, VinFast đã xây dựng được hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh với nhà máy hiện đại, mạng lưới trạm sạc phủ khắp Việt Nam và đang mở rộng sang một số thị trường châu Á, Mỹ, Canada, châu Âu.

Dù vậy, tại thị trường trong nước, xe điện vẫn gặp rào cản về hạ tầng sạc, tâm lý còn e dè của một bộ phận người tiêu dùng và chi phí sở hữu còn cao.

Thực hư việc VinFast sắp sản xuất xe hybrid - Ảnh 1.

Hãng Sailun giới thiệu mẫu lốp cho xe hybrid

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung dòng xe hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện có thể được xem là một bước đi hợp lý. Xe hybrid giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, cắt giảm khí thải nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đây cũng là lựa chọn "chuyển tiếp" phù hợp cho người dùng trước khi chuyển hẳn sang xe điện.

Theo giới phân tích, nếu VinFast thực sự phát triển xe hybrid, hãng sẽ có cơ hội mở rộng tệp khách hàng trong nước và cạnh tranh với nhiều mẫu xe nhập khẩu. Một lợi thế khác là VinFast có thể chủ động nguồn cung linh kiện và giá bán, nhờ vào năng lực sản xuất trong nước.

Khi thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện, nhiều hãng lớn như Toyota, Hyundai hay Honda vẫn coi hybrid là "bước đệm" quan trọng. Nếu VinFast chọn hướng đi tương tự, đây sẽ là sự điều chỉnh chiến lược đáng chú ý, thực tế hơn và phù hợp với điều kiện phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.

Vinfast xe điện ô tô xe hybrid Hybrid xe lốp xe
    Thông báo