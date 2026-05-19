Mâu thuẫn giữa hai gia đình, nam thanh niên tạt sơn nhà hàng xóm

Ngày 19-5, Công an xã Nhà Bè, TPHCM lập hồ sơ xử lý Phạm Chí Bình, 28 tuổi do tạt chất bẩn vào nhà người khác.

Phạm Chí Bình tại cơ quan công an.

Tối 16-5, cửa nhà chị Trâm ở ấp 58, xã Nhà Bè bị người lạ tạt sơn xám kèm mùi xăng gây hư hỏng. Do đã khuya, nhà không gắn camera giám sát bên ngoài, chị không biết ai đã thực hiện hành vi. Đến sáng hôm sau, chị Trâm đến Công an xã Nhà Bè trình báo.

Rà soát các mối quan hệ, cộng lấy lời khai về thời điểm phát hiện, mâu thuẫn trong cuộc sống của từng thành viên, kết hợp trích xuất camera khu vực lân cận, công an xác định Bình, đang ngụ tại căn nhà không số ở đường Phạm Hữu Lầu, ấp 58, xã Nhà Bè là nghi can, mời về trụ sở.

Bước đầu, Bình cho biết mâu thuẫn nảy sinh giữa hai gia đình trong quá trình sinh hoạt nên thực hiện như trên.

Phạm Chí Bình bị buộc khắc phục hậu quả. Hiện Công an xã Nhà Bè tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ.



