Thời sự

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, bị đâm thủng gan, phổi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã cầm dao đâm ông S. thủng gan, phổi.

Ngày 2-12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án "Giết người" và ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (SN 1986, trú tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai).

Mâu thuẫn lúc xem đánh cơ tướng, bị đâm thủng gan, phổi - Ảnh 1.

Bùi Việt Đức tai cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đức là nghi phạm dùng dao đâm ông Đ.V.S. (SN 1973) tại đường Ngô Quyền, phường Lào Cai do mâu thuẫn trong lúc xem đánh cờ tướng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10 giờ ngày 30-11, khi ông S. đang xem đánh cờ trước cửa nhà 333 phố Ngô Quyền, Đức bất ngờ dùng dao dài khoảng 25 cm đâm vào sườn trái nạn nhân rồi bỏ chạy. Ông S. bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn, hiện đang được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Được cấp cứu kịp thời, ông S. đã qua cơn nguy kịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai khám nghiệm hiện trường và bắt Đức ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói khi xem cờ tướng nhiều lần trước đó, nên đã chuẩn bị dao sẵn để đâm ông S..

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ

(NLĐO) - Nhớ lại chuyện từ 8 năm trước bị công an viên xử lí liên quan đến vi phạm pháp luật, Nguyễn Văn Ngọc đã dùng búa đánh tử vong nạn nhân khi người này đang ngồi chơi cờ, không cảnh giác.

Quan đánh cờ bạc tỉ: Người nhận, kẻ chối tội

Trong khi ông Đinh Văn Mười quanh co chối tội, cho rằng chỉ đánh cờ để giải trí chứ không ăn tiền thì ông Nguyễn Thanh Lèo lại thừa nhận nhiều lần đánh cờ thua tiền tỉ

Xử vụ đánh cờ bạc tỉ: Nguyễn Thanh Lèo khóc ngay tại tòa

(NLĐO) - Khi nói đến việc lừa người thân lấy đất giao cho Trần Văn Tân để trả nợ thua cờ, Nguyễn Thanh Lèo đã khóc ngay tại tòa

