Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, bị đâm thủng gan, phổi

Ngày 2-12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án "Giết người" và ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (SN 1986, trú tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai).

Bùi Việt Đức tai cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đức là nghi phạm dùng dao đâm ông Đ.V.S. (SN 1973) tại đường Ngô Quyền, phường Lào Cai do mâu thuẫn trong lúc xem đánh cờ tướng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10 giờ ngày 30-11, khi ông S. đang xem đánh cờ trước cửa nhà 333 phố Ngô Quyền, Đức bất ngờ dùng dao dài khoảng 25 cm đâm vào sườn trái nạn nhân rồi bỏ chạy. Ông S. bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn, hiện đang được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Được cấp cứu kịp thời, ông S. đã qua cơn nguy kịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai khám nghiệm hiện trường và bắt Đức ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói khi xem cờ tướng nhiều lần trước đó, nên đã chuẩn bị dao sẵn để đâm ông S..