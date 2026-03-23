Máy bay Canada đâm xe cứu hỏa ngay trên đường băng ở Mỹ, 2 phi công thiệt mạng

Chiếc máy bay liên quan thuộc hãng hàng không Air Canada của Canada, gây ra vụ việc vào đêm 22-3 (giờ địa phương).

"Chiếc máy bay do hãng Jazz Aviation khai thác thay cho Air Canada đã đâm trúng xe cứu hỏa trên đường băng khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, đồng thời làm 2 người khác bị thương" – CNN dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật.

Hai người bị thương được xác định ngồi trên xe cứu hỏa hàng không, được phép di chuyển để ứng cứu chuyến bay gần đó (sau khi tổ lái báo có mùi lạ chưa rõ nguyên nhân trong buồng lái).

Hiện trường vụ máy bay của Air Canada đâm vào xe cứu hỏa trên đường băng sân bay LaGuardia ở New York - Mỹ đêm 22-3 (giờ địa phương). X

Cảng vụ New York và New Jersey cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 40 phút. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại nghiêm trọng.

"Các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức. Sân bay hiện đang đóng cửa để phục vụ công tác ứng cứu và điều tra" - người phát ngôn sân bay nhấn mạnh.

Hãng Jazz Aviation xác nhận vụ việc liên quan đến chuyến bay Air Canada số hiệu 8646 khởi hành từ TP Montreal – Canada trong thông báo phát đi vào sáng sớm 23-3 (giờ địa phương). Theo danh sách sơ bộ do hãng cung cấp, chiếc CRJ-900 chở 72 hành khách cùng 4 thành viên tổ bay.

Dữ liệu từ trang theo dõi hành trình bay FlightRadar24 cho thấy chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Montreal Trudeau khoảng 22 giờ 30 (giờ miền Đông nước Mỹ) và hạ cánh xuống LaGuardia khoảng 1 giờ sau đó.

Dữ liệu cuối cùng được FlightRadar24 ghi nhận trước thời điểm đâm vào xe cứu hỏa, máy bay đang di chuyển với tốc độ khoảng 209 km/giờ.

Ngay sau vụ va chạm, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động bay tại LaGuardia dự kiến đến 14 giờ ngày 23-3 (giờ địa phương).

Trong đoạn ghi âm liên lạc không lưu, một kiểm soát viên không lưu cho phép chiếc xe tác nghiệp băng qua đường băng. Chỉ vài giây sau, người này khẩn cấp ra lệnh cho xe dừng lại, trước khi xác nhận đã xảy ra va chạm trên sân bay.

"JAZZ 646, tôi thấy các anh đã va chạm với phương tiện trên đường băng. Hãy giữ nguyên vị trí. Các lực lượng ứng cứu sẽ tới ngay" - một kiểm soát viên không lưu nói trong đoạn ghi âm do trang LiveATC.net thu được.

Một phóng viên CNN có mặt tại hiện trường vào khoảng 2 giờ sáng cho biết đường băng chật kín xe cứu hộ.

Nhiều xe khẩn cấp có mặt tại hiện trường trên đường băng sân bay LaGuardia đêm 22-3 (giờ địa phương). Ảnh: X

Trước đó, sân bay LaGuardia cũng đã cảnh báo về nguy cơ gián đoạn chuyến bay do thời tiết xấu, với mưa nhẹ và sương mù.

Nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn do nguồn ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ bị gián đoạn. Nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) phải làm việc mà chưa được trả lương. Điều này khiến hơn 1/3 nhân sự TSA tại những sân bay bận rộn nhất nước Mỹ đồng loạt nghỉ làm trong ngày 21-3.

Nhiều hành khách phản ánh họ phải chờ nhiều giờ ở khu vực kiểm tra an ninh. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) dự kiến triển khai lực lượng đến các sân bay trong ngày 23-3 để hỗ trợ lấp khoảng trống nhân sự.