Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiếc máy bay tiếp liệu đang tham gia hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thì gặp nạn. Ban đầu, quân đội Mỹ mới xác nhận 4 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, sau đó cập nhật tất cả 6 người đều tử vong.

Theo CENTCOM, vụ tai nạn xảy ra sau một sự cố chưa xác định liên quan đến hai máy bay hoạt động trong khu vực không phận thân thiện.

Một quan chức Mỹ tiết lộ chiếc máy bay thứ hai cũng là KC-135. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay này đã hạ cánh an toàn tại Israel.

KC-135 Stratotanker – máy bay tiếp nhiên liệu chủ lực của Không quân Mỹ suốt nhiều thập niên. Ảnh: AP

Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn khiến số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ kinh hoàng) tăng lên ít nhất 13 người.

Giới chức quân sự Mỹ khẳng định vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.

Tuy nhiên, Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13-3 thông báo lực lượng dân quân Iraq đã bắn rơi chiếc máy bay này. Đài Al Jazeera cùng ngày đưa tin nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq, đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã bắn máy bay bằng các hệ thống phòng không.

Trước vụ rơi KC-135 này, tuần trước ba tiêm kích McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị lực lượng Kuwait bắn nhầm khi đang đối phó các cuộc tấn công từ phía Iran.

KC-135 Stratotanker là loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không chủ lực của Không quân Mỹ trong hơn 60 năm qua.

Dòng máy bay này được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chở khách Boeing 707. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, KC-135 còn có thể vận chuyển hàng hóa, chở hành khách hoặc tham gia các nhiệm vụ sơ tán y tế.

Theo các chuyên gia quân sự, dù đã được nâng cấp nhiều lần, tuổi đời cao của đội bay KC-135 vẫn khiến nhiều người lo ngại về độ bền và độ tin cậy.

Không quân Mỹ đang từng bước thay thế dòng máy bay này bằng thế hệ mới Boeing KC-46A Pegasus, tuy nhiên việc chuyển đổi diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo số liệu của Quốc hội Mỹ, năm ngoái Không quân Mỹ vẫn còn 376 chiếc KC-135 trong biên chế, gồm lực lượng thường trực, Vệ binh Quốc gia Không quân và lực lượng dự bị.

Các chuyên gia nhận định nếu xung đột với Iran kéo dài, máy bay tiếp nhiên liệu sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, do máy bay chiến đấu Mỹ có thể phải thực hiện những chuyến bay dài hơn khi tấn công sâu trong lãnh thổ Iran.