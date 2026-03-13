HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Quân đội Mỹ xác nhận máy bay rơi ở Iraq

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay tiếp liệu KC-135 đã bị rơi trên không phận Iraq.

Trang news.com.au hôm 13-3 dẫn thông báo của CENTCOM xác nhận chiếc KC-135 của Mỹ “bị rơi ở phía Tây Iraq trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury chống lại Iran”. Hiện các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành.

CENTCOM cho biết thêm có hai máy bay liên quan đến vụ việc, bao gồm một chiếc rơi ở phía Tây Iraq và chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn, “không phải là do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực của quân ta”.

img

Máy bay tiếp liệu KC-135 đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc F-16. Ảnh: Militarnyi

Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng Kuwait bắn nhầm 3 máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ hồi đầu tháng này. Cả 6 thành viên phi hành đoàn đều kịp thời nhảy dù thoát hiểm.

Trong khi đó, lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi người tiền nhiệm và cũng là cha ông, Ali Khamenei, qua đời.

“Iran sẽ trả thù cho máu của những người Iran đã thiệt mạng. Eo biển Hormuz nên tiếp tục bị phong tỏa” - ông Mojtaba tuyên bố nhưng không xuất hiện trên truyền hình.

Điều này khiến Thủ tướng Israel Benjamin Neyanyahu nhận định lãnh tụ tinh thần mới của Iran “không thể lộ diện trước công chúng”.

Trước tuyên bố của ông Mojtaba, lực lượng Anh và Mỹ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Iraq. London cáo buộc “bàn tay bí mật của Nga” đang hỗ trợ Iran và giúp họ thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ba tàu khác bị hư hại ở eo biển Hormuz, trong đó có một tàu thuộc sở hữu của Mỹ khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Mỹ cho biết họ chưa sẵn sàng hộ tống tàu thuyền qua eo biển này. Giá dầu đã tăng vọt trở lại trên 100 USD/thùng khi hoạt động vận chuyển tiếp tục bị gián đoạn, bất chấp việc 32 quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cam kết giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp để giúp tăng nguồn cung.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 13-3: Máy bay ném bom Mỹ liên tiếp được điều động

Điểm nóng xung đột ngày 13-3: Máy bay ném bom Mỹ liên tiếp được điều động

(NLĐO) - Hàng loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52 của Mỹ đã tới châu Âu gần đây, báo hiệu chiến dịch không kích Iran có thể gia tăng cường độ.

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

(NLĐO) - Iran thông báo hiện chỉ sử dụng tên lửa mang đầu đạn ít nhất 1 tấn để tấn công các mục tiêu Mỹ và Israel giữa lúc giao tranh leo thang.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu lên tiếng giữa tin đồn hôn mê

(NLĐO) – Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã đưa ra tuyên bố đầu tiên hôm 12-3 giữa lúc có thông tin ông đang hôn mê.

giá dầu Iran máy bay rơi máy bay tiếp liệu lãnh tụ tối cao
