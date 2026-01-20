HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump công bố tin nhắn của tổng thống Pháp, tổng thư ký NATO lên mạng

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Theo ảnh chụp màn hình được đăng trên tài khoản Truth Social của ông Donald Trump, ông Macron thắc mắc về nỗ lực kiểm soát Greenland của ông Donald Trump, đồng thời mời ông dùng bữa tối tại Paris vào ngày 22-1.

Ông Macron viết: "Bạn tôi, chúng ta hoàn toàn nhất trí về vấn đề Syria. Chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời với Iran. Tôi không hiểu ông đang định làm gì ở Greenland. Hãy cùng nhau xây dựng những điều tuyệt vời".

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, ông Macron đề nghị tổ chức một cuộc họp G7 tại Paris vào chiều 22-1. 

Trước đó, ông Donald Trump đã phớt lờ những phát ngôn được cho là của ông Macron về việc nhà lãnh đạo Pháp sẽ không tham gia "Hội đồng Hòa bình" nhằm giải quyết xung đột Gaza. Ông Donald Trump cũng đã đe dọa áp thuế mạnh mẽ lên Pháp.

Khi được hỏi về việc ông Macron tuyên bố không tham gia hội đồng, ông Donald Trump nói: "Ông ấy nói thế thật à? Thôi, cũng chẳng ai cần ông ấy đâu vì ông ấy cũng sắp mãn nhiệm. Tôi sẽ đánh thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh Pháp, ông ấy sẽ tham gia thôi, mà thực ra ông ấy không tham gia cũng được".

Hôm 19-1, đài truyền hình BFM TV của Pháp dẫn các nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết nhà lãnh đạo Pháp không có kế hoạch chấp nhận lời mời tham gia hội đồng của ông Donald Trump. Lý do là vì lo ngại sáng kiến do Mỹ dẫn đầu này vượt quá phạm vi vấn đề Gaza và có thể làm suy yếu các nguyên tắc cũng như cấu trúc của Liên hợp quốc.

Chưa hết, Tổng thống Donald Trump cũng đã chia sẻ một tin nhắn khen ngợi từ Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trên nền tảng Truth Social, trong đó ông Rutte nói rằng ông sẽ tận dụng diễn đàn của mình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới để ủng hộ hoạt động của ông Donald Trump ở Gaza và Ukraine.

Tổng thống Trump tiết lộ tin nhắn của thành viên NATO - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AP

Theo Independent, ông Rutte cho biết trong tin nhắn: "Tôi cam kết tìm ra hướng đi cho vấn đề Greenland. Rất mong được gặp ông. Trân trọng, Mark".

Ông Donald Trump cho biết ông đã đồng ý tham dự một cuộc họp nhiều bên tại Davos, Thụy Sĩ nhưng không nêu rõ các bên đó là ai.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump hôm 19-1 lập luận rằng Đan Mạch không có khả năng bảo vệ Greenland một cách đầy đủ và cho rằng vấn đề này sẽ được thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

"Hãy nhìn xem, chúng ta phải có Greenland. Họ phải giải quyết điều này. Họ không thể bảo vệ Greenland" – ông Donald Trump nhấn mạnh. Ông nói thêm Greenland "rất quan trọng".

Tổng thống Mỹ chỉ ra những lo ngại an ninh tồn tại từ lâu khi cho rằng NATO đã cảnh báo Đan Mạch suốt nhiều thập kỷ qua về các mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực.

Donald Trump Greenland NATO Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Hội đồng hòa bình
    Thông báo