Quốc tế

Ông Donald Trump ẩn ý có “cách khác” kiểm soát Greenland

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 20-1 từ chối tiết lộ chi tiết về những biện pháp ông sẽ thực hiện để đạt mục đích sáp nhập Greenland vào Mỹ.

Ông Donald Trump đã có buổi họp báo một ngày trước khi tới dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos - Thụy Sĩ.

Trả lời câu hỏi về việc ông sẽ làm tới mức nào để kiểm soát hòn đảo Bắc cực này trong cuộc họp báo kéo dài gần hai giờ tại Nhà Trắng, ông nói: "Rồi mọi người sẽ biết".

img

Ông Donald Trump hôm 20-1 có buổi họp báo một ngày trước khi ông tới dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos - Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Việc ông Donald Trump quyết liệt theo đuổi Greenland, bao gồm cả lời đe dọa áp thuế lên hàng loạt quốc gia châu Âu cho đến khi Greenland được bàn giao, đã làm chao đảo thị trường tài chính hôm 20-1.

Các nhà lãnh đạo châu Âu phản ứng gay gắt trước lời đe dọa áp thuế và cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ áp thuế.

Ông Donald Trump nói thêm ông định gặp các đối tác tại Davos tuần này để bàn về Greenland: "Chúng tôi có rất nhiều cuộc họp được lên lịch về vấn đề Greenland. Tối nay tôi sẽ đi Davos, như mọi người biết đấy và chúng tôi có lịch họp dày đặc về Greenland, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra khá tốt đẹp".

Tổng thống Donald Trump cho rằng NATO "sẽ rất vui" với những gì ông dàn xếp được về vấn đề Greenland nhưng không nêu cụ thể.

Ông nhắc lại kế hoạch đối với hòn đảo Bắc cực này: "Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia và thậm chí an ninh thế giới cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ điều sắp xảy ra sẽ rất tốt cho tất cả. Không ai làm nhiều cho NATO hơn tôi, như tôi đã nói trước đây, về mọi phương diện".

Tổng thống Donald Trump cũng gợi ý có thể dùng các công cụ khác ngoài thuế quan để kiểm soát Greenland. Ông đưa ra lời cảnh báo ngầm trong lúc Tòa án Tối cao đang cân nhắc tính hợp pháp trong các động thái thương mại toàn cầu của ông.

Khi bị hỏi liệu phán quyết bất lợi của Tòa án Tối cao về thuế quan có làm chệch hướng chiến lược của ông không, ông nói sẽ dùng cách khác nhưng lưu ý thuế quan vẫn là cách tiếp cận ưu tiên của ông.

Cũng tại họp báo, Tổng thống Donald Trump cho rằng vẫn phải để Liên hợp quốc tiếp tục hoạt động nhưng theo ông, tổ chức này chưa nỗ lực hết mình.

Khi được hỏi liệu Hội đồng Hòa bình do ông đề xuất có thay thế Liên hợp quốc hay không, ông Trump ban đầu nói: "Chà, cũng có thể. Ý tôi là, Liên hợp quốc chẳng giúp ích được gì nhiều".

Sau đó ông nói thêm: "Tôi rất thích Liên hợp quốc... nhưng lẽ ra họ phải giải quyết được mọi cuộc xung đột mà tôi đã dàn xếp xong".

Hiến chương của Hội đồng Hòa bình không nhắc trực tiếp đến Gaza mà thay vào đó đề xuất một nhiệm vụ rộng hơn cho một tổ chức quốc tế mới nhằm tìm cách thúc đẩy sự ổn định, khôi phục sự quản lý đáng tin cậy và hợp pháp, cũng như đảm bảo hòa bình lâu dài tại các khu vực bị ảnh hưởng hoặc đe dọa bởi xung đột.

Donald Trump Greenland NATO Liên Hợp Quốc Hội đồng hòa bình
    Thông báo