Quốc tế

Máy bay ném bom tàng hình mới của Mỹ lần đầu “tung cánh”

Hải Hưng

(NLĐO) - Máy bay ném bom B-21 Raider trị giá gần 700 triệu USD, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và thực hiện đòn đánh ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Không quân Mỹ vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi đầu tiên cho thấy máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider "tung cánh" trên bầu trời.

Trang tin Telegraph cho hay oanh tạc cơ B-21 Raider trị giá gần 700 triệu USD, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và thực hiện đòn đánh ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Hình ảnh được công bố cho thấy chiếc B-21 Raider bay qua khu vực đồi núi tại một địa điểm không được tiết lộ, theo sau là máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker.

B-21 Raider hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và được kỳ vọng sẽ chính thức đưa vào biên chế từ năm sau.

Một khi đi vào hoạt động, nó sẽ trở thành oanh tạc cơ tàng hình hiện đại nhất thế giới, đồng thời thay thế dần B-2 Spirit, dòng máy bay đã phục vụ quân đội Mỹ gần 30 năm.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider phối hợp cùng máy bay tiếp nhiên liệu trên không ở một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh : Không quân Mỹ

Điểm đáng chú ý nhất của đợt thử nghiệm là bài kiểm tra phối hợp tiếp nhiên liệu trên không.

Đây được xem là năng lực đặc biệt quan trọng trong kịch bản xung đột cường độ cao, bởi nó giúp máy bay chiến đấu mở rộng đáng kể tầm hoạt động và duy trì hiện diện ở khoảng cách rất xa.

Không quân Mỹ cho biết trong bài thử này, B-21 Raider không thực hiện tiếp nhiên liệu thực tế. Thay vào đó, oanh tạc cơ chỉ bay sát cùng máy bay tiếp dầu, trong nội dung được mô tả "chuyến bay tiếp cận gần".

Quá trình tiếp nhiên liệu trên không phức tạp được thực hiện bởi một chiếc B-2 Spirit trên Thái Bình Dương. Ảnh: Không quân Mỹ.

Trong hoạt động tiếp nhiên liệu trên không, máy bay tiếp dầu sẽ bay phía trước và thả cần tiếp nhiên liệu ra phía sau.

Máy bay cần nạp nhiên liệu sau đó áp sát để kết nối với hệ thống này, trong khi cả 2 vẫn bay ở tốc độ lên tới hàng trăm km/giờ. 

Động thái trên cho thấy Mỹ đang từng bước hoàn thiện khả năng tác chiến đường dài cho mẫu máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider. Đây cũng là yếu tố then chốt nếu Washington muốn duy trì năng lực tấn công xuyên lục địa trong mọi tình huống.

B-21 Raider do Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ) sản xuất, được quân đội Mỹ mô tả là "oanh tạc cơ tiết kiệm nhiên liệu nhất từng được chế tạo", bỏ xa B-2 Spirit.

"Mẫu máy bay ném bom tàng hình tầm xa này sẽ giảm bớt áp lực cho đội máy bay tiếp dầu và giải phóng thêm nguồn lực để hỗ trợ lực lượng liên quân. Điều đó cho phép chúng tôi lựa chọn tác chiến rộng hơn và tăng khả năng răn đe mà nước Mỹ cần - tướng Ken Wilsbach, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, nhấn mạnh.

Trong khi đó, tướng Stephen L. Davis, Tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, khẳng định: "Năng lực này bảo đảm chúng tôi có thể thực hiện các đòn tấn công xuyên phá, tầm xa ở bất kỳ đâu trên thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào".

Khi đi vào hoạt động, B-21 Raider sẽ là máy bay ném bom tàng hình tiên tiến nhất thế giới. Ảnh: Không quân Mỹ

Ảnh vệ tinh hé lộ tàn tích máy bay Mỹ tại đường băng hẻo lánh ở Iran

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy xác máy bay Mỹ bị cháy rụi trên một đường băng hẻo lánh tại Iran, nơi diễn ra chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

(NLĐO) – Trung bình cứ mỗi ngày quân đội Mỹ mất đi một máy bay kể từ khi phát động chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" nhắm vào Iran hôm 28-2.

(NLĐO) – Iran tổn thất nặng nề với 1 chuẩn tướng và 3 sĩ quan khác thiệt mạng khi giao tranh với quân Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

