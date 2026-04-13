HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lộ hình ảnh máy bay Mỹ đầy miếng vá khi về từ Trung Đông

Anh Thư

(NLĐO) - Cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu.

Theo Yahoo News, News 18 và The War Zone, một số hình ảnh và video đang được lan truyền đã cho thấy một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ vừa hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Mildenhall ở hạt Suffolk - Anh với nhiều miếng vá màu trắng trên thân.

Các trang tin trên cho hay chiếc máy bay vừa về từ Trung Đông và bị thiệt hại do không kích của Iran.

Lộ hình ảnh máy bay Mỹ "vá víu" khi về từ Trung Đông? - Ảnh 1.

Một bức ảnh cho thấy chiếc máy bay KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đầy những mảnh vá. Ảnh: THE WAR ZONE

Lộ hình ảnh máy bay Mỹ "vá víu" khi về từ Trung Đông? - Ảnh 2.
Lộ hình ảnh máy bay Mỹ "vá víu" khi về từ Trung Đông? - Ảnh 3.
Lộ hình ảnh máy bay Mỹ "vá víu" khi về từ Trung Đông? - Ảnh 4.

Cận cảnh các "dấu vết lạ" trên thân máy bay - Ảnh: THE WAR ZONE

Nhiếp ảnh gia Mark Lynham, một trong những người đã chụp lại chiếc máy bay "vá víu", nói với hãng tin Storyful rằng chiếc máy bay dường như có "những vết hư hại do mảnh đạn đã được vá lại" nhưng không thể xác minh những miếng băng dính đó đang che giấu điều gì.

Lộ hình ảnh máy bay Mỹ "vá víu" khi về từ Trung Đông? - Ảnh 5.

Bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Mark Lynham chụp chiếc máy bay Mỹ bị hư hại - Ảnh: Mark Lynham

Đoạn clip được cho là chiếc máy bay Mỹ bị vá víu khi trở về từ Trung Đông - Clip: NEWS 18/X

Theo The War Zone, rất có thể đây là một trong những máy bay tiếp nhiên liệu bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước.

Chiếc máy bay thuộc biên chế Phi đội tiếp nhiên liệu trên không số 121 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ohio (Mỹ).

Cũng theo trang tin này, vụ tấn công nói trên được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu, trong khi mức độ tàn phá của các vụ tấn công tiếp theo của Iran vào căn cứ này vẫn chưa rõ ràng.

Việc thiếu hình ảnh vệ tinh thường xuyên từ các nhà cung cấp của Mỹ về Trung Đông đã khiến việc hiểu rõ những gì đã xảy ra trở nên khó khăn hơn.


Tin liên quan

Iran chuẩn bị sẵn "kho báu" trên biển, tổng thống Mỹ nối lại không kích?

Iran chuẩn bị sẵn "kho báu" trên biển, tổng thống Mỹ nối lại không kích?

(NLĐO) - Theo một tổ chức giám sát vận tải biển, Iran đang dự trữ 21 triệu thùng dầu trên các tàu nổi ở vịnh Oman.

Thủ tướng Hungary thất cử dù được Phó Tổng thống Mỹ "tiếp sức"

(NLĐO) - Thủ tướng Viktor Orbán thất cử trước đối thủ Peter Magyar, khép lại 16 năm cầm quyền liên tục và mở ra bước ngoặt lớn trên chính trường Hungary.

Mỹ chốt thời gian phong tỏa Hormuz, Iran nói "Mỹ hãy tận hưởng giá xăng"

(NLĐO) - Quân đội Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran từ 10 giờ sáng 13-4 (giờ Mỹ), đe dọa trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

máy bay Trung Đông Iran máy bay Mỹ máy bay tiếp nhiên liệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo