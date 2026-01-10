Tổng thống Donald Trump leo thang đe dọa về đảo Greenland

Tổng thống Donald Trump hôm 9-1 tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát đảo Greenland dù "người khác có thích hay không".

Tuyên bố được ông Donald Trump đưa ra tại cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ tại Nhà Trắng hôm 9-1, theo trang The Guardian.

Một khu vực trên đảo Greenland. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump lý giải: "Nếu chúng ta không kiểm soát Greenland thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ tiếp quản hòn đảo này. Chúng ta sẽ không để Nga hoặc Trung Quốc trở thành láng giềng của Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ quả quyết: "Vì vậy, chúng tôi sẽ có hành động đối với Greenland hoặc theo cách mềm mỏng hoặc bằng biện pháp cứng rắn".

Những phát biểu mới nhất liên quan đến đảo Greenland được ông Donald Trump đưa ra trong bối cảnh vấn đề này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch cùng các đồng minh NATO.

Đảo Greenland trở thành vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch (quốc gia thành viên NATO) từ năm 1979.

Hòn đảo hiện có chính quyền riêng nhưng Đan Mạch vẫn giữ quyền kiểm soát các vấn đề đối ngoại và quốc phòng.

Lập trường của Tổng thống Donald Trump đã bị Đan Mạch và chính quyền đảo Greenland kiên quyết bác bỏ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo Mỹ tấn công Greenland sẽ đồng nghĩa với sự "kết thúc của NATO".

"Nếu không có chúng tôi đã không còn NATO vào lúc này" – Tổng thống Donald Trump tiếp tục – "Chúng tôi sẽ không cho phép các nước lớn chiếm đóng Greenland và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng tôi không hành động".

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới đảo Greenland và trong nhiệm kỳ đầu ông công khai đề xuất ý tưởng mua lại vùng lãnh thổ này vào năm 2019.

Đề xuất đó nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ các lãnh đạo Đan Mạch và đảo Greenland.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã khơi lại vấn đề này trong những tuần gần đây, đặc biệt sau cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela cuối tuần rồi.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ "rất cần" Greenland vì yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia.

Trong khi đó, người dân đảo Greenland nhiều lần bày tỏ từ chối trở thành một phần của Mỹ, với 85% dân số phản đối ý tưởng này, theo một cuộc khảo sát năm 2025.

Các số liệu thăm dò cũng cho thấy chỉ 7% người Mỹ ủng hộ ý tưởng Washington có hành động quân sự vào hòn đảo vùng Bắc Cực này.

Không chỉ đề cập về vấn đề Greenland, Tổng thống Donald Trump hôm 9-1 còn cảnh báo Mỹ sẽ có hành động với chính quyền Iran nếu nước này trấn áp bạo lực người biểu tình.