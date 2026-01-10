Tổng thống Donald Trump: CEO dầu mỏ đầu tư vào Venezuela sẽ "giao dịch trực tiếp với chúng tôi"

Theo hãng tin AP, hôm 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi gặp gỡ các CEO ngành dầu mỏ, trấn an về lời kêu gọi họ đầu tư - hoặc quay trở lại đầu tư - vào Venezuela.

Các phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách nhanh chóng bảo đảm khoản đầu tư 100 tỉ USD để khôi phục khả năng khai thác dầu mỏ triệt để ở quốc gia có trữ lượng dầu hàng đầu thế giới này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp gỡ các CEO ngành dầu mỏ tại phòng Đông của Nhà Trắng hôm 9-1 - Ảnh: AP

Tại cuộc gặp, ông Donald Trump nhấn mạnh: “Các ông hoàn toàn yên tâm. Các ông đang giao dịch trực tiếp với chúng tôi chứ không phải với Venezuela. Chúng tôi không muốn các ông giao dịch với Venezuela”.

“Các công ty dầu khí khổng lồ của chúng ta sẽ chi ít nhất 100 tỉ USD tiền của chính họ, chứ không phải tiền của chính phủ. Họ không cần tiền của chính phủ. Nhưng họ cần sự bảo vệ của chính phủ” - tổng thống Mỹ tiếp lời.

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ nhưng lượng dầu khai thác được thấp hơn nhiều so với một số quốc gia có trữ lượng hạn chế hơn như Mỹ.

Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ liên quan đến các ý kiến cho rằng khả năng khai thác không tương xứng với trữ lượng ở Venezuela là do tình trạng quốc hữu hóa ngành dầu mỏ nhưng quản lý yếu kém, vì các bất ổn chính trị triền miên; song song với việc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Ông Donald Trump cho biết các nhà đầu tư vào ngành dầu mỏ ở Venezuela. trong tương lai sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ việc hợp tác với các nhà lãnh đạo và người dân Venezuela, thay vì triển khai lực lượng Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tiềm năng của các công ty dầu khí lớn trong việc thu được lợi nhuận khổng lồ, đồng thời thừa nhận rằng các giám đốc điều hành ngành dầu khí là những người sắc sảo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mà theo AP là ám chỉ việc Venezuela đang chìm trong khó khăn kinh tế.