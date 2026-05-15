Kinh tế

Máy lạnh giá 5 triệu đồng bán chạy mùa nóng: Rẻ thật hay “tiền nào của nấy”?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt như hiện nay nên nhiều người tìm mua máy lạnh giá rẻ nhằm tiết kiệm chi phí.

Nắng nóng kéo dài tại TPHCM và khu vực miền Nam thúc đẩy sức mua máy lạnh tăng mạnh. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ điện máy tại TPHCM, doanh số mặt hàng này tăng khoảng 30% - 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ.

Ngoài các dòng máy lạnh cao cấp tích hợp công nghệ tiết kiệm điện, lọc không khí và diệt khuẩn, nhiều mẫu máy lạnh giá chỉ từ 4 - 5 triệu đồng/bộ cũng được người tiêu dùng quan tâm. Phần lớn khách chọn phân khúc này ưu tiên nhu cầu làm mát cơ bản, chi phí đầu tư thấp thay vì chú trọng công nghệ. Một số người cho biết chỉ sử dụng máy lạnh trong vài tháng cao điểm nắng nóng nên ưu tiên sản phẩm giá rẻ để tiết kiệm chi phí.

Các nhà bán lẻ nhận định tháng 4 và tháng 5 là giai đoạn tiêu thụ máy lạnh mạnh nhất trong năm. Toàn thị trường dự kiến tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 bộ trong hai tháng cao điểm này. Trong khi đó, lượng tồn kho hiện còn khoảng 1,4 - 1,5 triệu bộ nên nhiều hãng và siêu thị điện máy đang đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu trước khi bước vào mùa mưa.

Tại nhiều cửa hàng điện máy, các mẫu máy lạnh 1 HP giá dưới 5 triệu đồng được quảng bá có tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng vẫn băn khoăn về độ bền và hiệu quả tiết kiệm điện thực tế của các sản phẩm giá rẻ.

Máy lạnh giá rẻ tràn ra đường

Anh Lê Văn Chung, kỹ sư điện lạnh tại TPHCM, cho biết máy lạnh giá rẻ thường không hỏng ngay nhưng do sử dụng linh kiện và vật liệu ở mức cơ bản nên sau vài năm dễ phát sinh lỗi. Trong đó, bo mạch điều khiển là bộ phận dễ xuống cấp do khả năng chịu nhiệt, chống ẩm kém, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm hoặc điện áp không ổn định.

Ngoài ra, block máy nén ở phân khúc giá thấp thường có công suất và độ bền không cao, sau thời gian sử dụng dễ xảy ra tình trạng làm lạnh yếu, phát tiếng ồn hoặc quá tải. Các bộ phận như quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh cũng nhanh xuống cấp do mô-tơ dễ khô bạc đạn, rung lắc và gây tiếng kêu.

Máy lạnh có giá bán chỉ 5 triệu đồng

Ông Huỳnh Minh Nhật, thợ sửa máy lạnh hơn 20 năm tại phường Gia Định (TPHCM), cho biết nhiều dòng máy giá rẻ dùng ống nhôm mỏng thay vì ống đồng dày nên dàn tản nhiệt dễ bị ăn mòn, dẫn đến xì gas và giảm hiệu quả làm lạnh. Cảm biến nhiệt và tụ điện cũng là những bộ phận thường gặp sự cố khi máy hoạt động liên tục trong điều kiện điện yếu.

Theo ông Nhật, công nghệ inverter trên các mẫu máy lạnh giá thấp chủ yếu là phiên bản cơ bản nên khả năng tiết kiệm điện không quá cao. Thậm chí, nếu linh kiện xuống cấp nhanh, máy vẫn phải hoạt động công suất lớn, khiến điện năng tiêu thụ tăng lên.

Trong khi đó, các dòng máy lạnh 1 HP giá trên 10 triệu đồng thường được trang bị công nghệ inverter cao cấp hơn, có thể tiết kiệm khoảng 30% - 40% điện năng. Với phân khúc 7 - 9 triệu đồng, mức tiết kiệm phổ biến khoảng 15% - 25% khi máy còn mới và sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng.

Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

(NLĐO) – Các nhà bán lẻ nhận định từ nay đến cuối năm 2025, thị trường máy lạnh khó có đột biến về doanh số.

Thợ điện lạnh TPHCM sửa máy lạnh, máy giặt miễn phí cho bà con vùng lũ

(NLĐO)- Trước thiệt hại nặng nề của người dân vùng lũ, thợ điện lạnh TPHCM lên đường ra miền Trung sửa chữa thiết bị điện lạnh cho các hộ dân

Máy lạnh di động mini có đáng mua?

Bên cạnh dòng máy lạnh treo tường truyền thống, nhiều hãng tung ra sản phẩm máy lạnh di động mini mới nhằm đáp ứng nhu cầu linh hoạt của người dùng

