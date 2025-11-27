Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos

Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh tại đấu trường Champions League khi chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp của Olympiacos, giành chiến thắng 4-3 trước đội chủ sân Karaiskakis.

"Đất dữ" Hy Lạp luôn là thách thức lớn nhất đối với Real Madrid nhưng đoàn quân của HLV Xabi Alonso đã lần đầu "phá dớp" sân khách…



Chiquinho (3) mở tỉ số khá bất ngờ cho Olympiacos

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Olympiacos bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 8 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Chiquinho. Ngôi sao người Brazil lập công sau pha phối hợp nhịp nhàng với Daniel Podence và Ayoub El Kaabi.

Mbappe gỡ hòa 1-1 cho đội khách Real Madrid

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 22, Vinícius Junior thực hiện cú vẩy bóng cực kỳ tinh tế để Kylian Mbappe thoát xuống. Trong tư thế đối mặt thủ môn Konstantinos Tzolakis, chân sút người Pháp dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Chỉ hai phút sau, từ quả tạt của Arda Güler, Mbappé bật cao đánh đầu thành bàn, giúp Real Madrid dẫn ngược 2-1. Đến phút 29, ngôi sao Pháp hoàn tất hat-trick trong vòng 7 phút, phá bẫy việt vị và tung cú cứa lòng chính xác ghi bàn.

Mbappe hoàn tất cú hat-trick trong vòng 7 phút

Hiệp hai chứng kiến Olympiacos nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và phút 51, Mehdi Taremi thu hẹp cách biệt còn 2-3 sau đường chuyền của Santiago Hezze.

Mehdi Taremi...

... và El Kaabi ghi bàn cho Olympiacos

Tuy nhiên, Vinícius Junior tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ trước khi kiến tạo cho Mbappé ghi bàn, nâng tỉ số lên 4-2. Cú poker của Mbappe quá ấn tượng và dù Olympiacos có thêm bàn thắng nhờ công El Kaabi nhưng kết quả chung cuộc 4-3 vẫn nghiêng về cho "Kền kền trắng".

Real Madrid giành chiến thắng 4-3 tại Hy Lạp

Kylian Mbappé được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn chói sáng và bốn bàn thắng. Anh có cú hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League đồng thời giúp Real Madrid chiếm vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu.

Bức thông điệp mạnh mẽ được đội bóng Hoàng gia gửi đến các đối thủ về tham vọng chinh phục cúp châu Âu mùa này.