Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Kylian Mbappe ghi cả bốn bàn để Real Madrid lần đầu giành chiến thắng trên đất Hy Lạp, ngay tại "thánh địa" Karaiskakis của Olympiacos.

Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh tại đấu trường Champions League khi chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp của Olympiacos, giành chiến thắng 4-3 trước đội chủ sân Karaiskakis. 

"Đất dữ" Hy Lạp luôn là thách thức lớn nhất đối với Real Madrid nhưng đoàn quân của HLV Xabi Alonso đã lần đầu "phá dớp" sân khách…

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 1.

Chiquinho (3) mở tỉ số khá bất ngờ cho Olympiacos

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Olympiacos bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 8 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Chiquinho. Ngôi sao người Brazil lập công sau pha phối hợp nhịp nhàng với Daniel Podence và Ayoub El Kaabi.

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 2.

Mbappe gỡ hòa 1-1 cho đội khách Real Madrid

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 22, Vinícius Junior thực hiện cú vẩy bóng cực kỳ tinh tế để Kylian Mbappe thoát xuống. Trong tư thế đối mặt thủ môn Konstantinos Tzolakis, chân sút người Pháp dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ hai phút sau, từ quả tạt của Arda Güler, Mbappé bật cao đánh đầu thành bàn, giúp Real Madrid dẫn ngược 2-1. Đến phút 29, ngôi sao Pháp hoàn tất hat-trick trong vòng 7 phút, phá bẫy việt vị và tung cú cứa lòng chính xác ghi bàn.

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 3.

Mbappe hoàn tất cú hat-trick trong vòng 7 phút

Hiệp hai chứng kiến Olympiacos nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và phút 51, Mehdi Taremi thu hẹp cách biệt còn 2-3 sau đường chuyền của Santiago Hezze.

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 4.

Mehdi Taremi...

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 5.

... và El Kaabi ghi bàn cho Olympiacos

Tuy nhiên, Vinícius Junior tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ trước khi kiến tạo cho Mbappé ghi bàn, nâng tỉ số lên 4-2. Cú poker của Mbappe quá ấn tượng và dù Olympiacos có thêm bàn thắng nhờ công El Kaabi nhưng kết quả chung cuộc 4-3 vẫn nghiêng về cho "Kền kền trắng".

Mbappé tỏa sáng, Real Madrid đại thắng Olympiacos - Ảnh 6.

Real Madrid giành chiến thắng 4-3 tại Hy Lạp

Kylian Mbappé được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn chói sáng và bốn bàn thắng. Anh có cú hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League đồng thời giúp Real Madrid chiếm vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu. 

Bức thông điệp mạnh mẽ được đội bóng Hoàng gia gửi đến các đối thủ về tham vọng chinh phục cúp châu Âu mùa này.

Tin liên quan

Jude Bellingham giúp Real Madrid đòi ngôi đầu La Liga

Jude Bellingham giúp Real Madrid đòi ngôi đầu La Liga

(NLĐO) - Real Madrid chật vật giành 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Estadio Martínez của Elche trong ngày Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ nhất.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan

(NLĐO) – Chủ nhà Kairat Almaty hài lòng với việc tiếp đón đội bóng khổng lồ Real Madrid dù thảm bại 0-5 trước Kylian Mbappe và dàn sao của đại diện Tây Ban Nha.

"Người hùng" Mabppe lập kỳ tích, Real Madrid thoát hiểm tại Bernabeu

(NLĐO) – Real Madrid đã phải ngược dòng vất vả trên sân nhà trước Marseille với Kylian Mbappe là tác giả của cả 2 bàn thắng đều trên chấm phạt đền.

Kylian Mbappe cú poker vòng bảng Champions League hat-trick Real Madrid Olympiacos Olympiacos 3-4 Real Madrid
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo