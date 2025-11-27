Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Vitinha lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp PSG ngược dòng thắng 5-3 trước Tottenham tại Paris, chiếm ngôi nhì vòng bảng Champions League.

Từng ngược dòng rồi đánh bại Tottenham ở trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8-2025, PSG tái hiện chiến thắng này khi gặp lại đại diện nước Anh ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2025-2026. Có điều lần này, chiến thắng của PSG ấn tượng hơn khiến Tottenham nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" tại Paris.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 1.

Chủ nhà PSG bất ngờ để Tottenham vượt lên

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi Tottenham nhập cuộc tự tin, sau thất bại ở trận derby Bắc London với Arsenal cuối tuần. Richarlison mở tỉ số ở phút 35 cho đội khách bằng cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước hiệp 1 khép lại, PSG có bàn gỡ hòa khi Vitinha tung cú cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 2.

Richarlison ghi bàn mở màn trận đấu

Sang hiệp hai, Tottenham một lần nữa vượt lên nhờ pha đá bồi thành công của Randal Kolo Muani – cầu thủ thuộc biên chế PSG nhưng đang thi đấu cho Spurs theo diện cho mượn. Tuy nhiên, sức tấn công của đội chủ nhà không hề giảm. 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong vòng 7 phút, Vitinha hoàn tất cú đúp với pha sút chân trái chéo góc đẹp mắt. Fabian Ruiz và Willian Pacho cũng lần lượt lập công, giúp PSG dẫn 4-2.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 3.

Vitinha liên tiếp ghi bàn

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 4.
Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 5.

Fabian Ruiz rồi Willian Pacho lập công

Tottenham nỗ lực rút ngắn cách biệt khi Kolo Muani ghi bàn thứ hai cho đội khách, nhưng Vitinha khép lại màn trình diễn chói sáng bằng pha lập công trên chấm phạt đền phút 76, ấn định chiến thắng 5-3. Trận đấu còn chứng kiến khoảnh khắc đáng chú ý khi Lucas Hernandez bị truất quyền thi đấu vì đánh cùi chỏ Xavi Simons trong thời gian bù giờ. May mắn cho PSG khi họ bảo toàn thành quả khi trận đấu khép lại.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 6.

Kolo Muani ghi hai bàn vào lưới đội bóng chủ quản PSG

Đây là chiến thắng thứ bảy trong tám trận gần nhất của PSG ở Champions League, đồng thời khẳng định phong độ ấn tượng của Vitinha, người trở thành điểm sáng trên hàng công đội chủ nhà. Ngược lại, Tottenham phải trải qua đêm đáng quên, thủng lưới 11 bàn trong ba trận gần đây trên mọi đấu trường.

Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn - Ảnh 7.

PSG thắng 5-3, vươn lên nhì vòng bảng

Giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, PSG vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu, chỉ xếp sau Arsenal, trong khi Tottenham đứt mạch bất bại và tụt xuống hạng 16, vị trí phải đi tranh play-off.

Tin liên quan

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League

PSG thắng 7-2 Leverkusen, chiếm ngôi đầu Champions League

(NLĐO) – Cả chủ nhà Leverkusen lẫn khách PSG đều mất người trong hiệp một nhưng đương kim vô địch PSG giành chiến thắng trong trận cầu 9 bàn trên đất Đức.

PSG ngược dòng siêu đỉnh, hạ chủ nhà Barcelona tại Montjuïc

(NLĐO) – Hành quân đến Catalunya với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, PSG đánh bại Barcelona bằng màn ngược dòng ngoạn mục và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Đương kim vô địch PSG đại thắng ngày ra quân Champions League

(NLĐO) - Năm lần đưa bóng vào lưới Atalanta nhưng chỉ được công nhận… 4 bàn, PSG không cho thấy bất cứ dấu hiệu khủng hoảng nào trên hàng công nhà vô địch.

Tottenham Richarlison vòng bảng Champions League Fabian Ruiz PSG Vitinha PSG 5-3 Tottenham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo