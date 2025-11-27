Tottenham không đòi được nợ Siêu cúp, PSG thắng trận cầu kinh điển 8 bàn

Từng ngược dòng rồi đánh bại Tottenham ở trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8-2025, PSG tái hiện chiến thắng này khi gặp lại đại diện nước Anh ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2025-2026. Có điều lần này, chiến thắng của PSG ấn tượng hơn khiến Tottenham nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" tại Paris.



Chủ nhà PSG bất ngờ để Tottenham vượt lên

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi Tottenham nhập cuộc tự tin, sau thất bại ở trận derby Bắc London với Arsenal cuối tuần. Richarlison mở tỉ số ở phút 35 cho đội khách bằng cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước hiệp 1 khép lại, PSG có bàn gỡ hòa khi Vitinha tung cú cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Richarlison ghi bàn mở màn trận đấu

Sang hiệp hai, Tottenham một lần nữa vượt lên nhờ pha đá bồi thành công của Randal Kolo Muani – cầu thủ thuộc biên chế PSG nhưng đang thi đấu cho Spurs theo diện cho mượn. Tuy nhiên, sức tấn công của đội chủ nhà không hề giảm.

Chỉ trong vòng 7 phút, Vitinha hoàn tất cú đúp với pha sút chân trái chéo góc đẹp mắt. Fabian Ruiz và Willian Pacho cũng lần lượt lập công, giúp PSG dẫn 4-2.

Vitinha liên tiếp ghi bàn

Fabian Ruiz rồi Willian Pacho lập công

Tottenham nỗ lực rút ngắn cách biệt khi Kolo Muani ghi bàn thứ hai cho đội khách, nhưng Vitinha khép lại màn trình diễn chói sáng bằng pha lập công trên chấm phạt đền phút 76, ấn định chiến thắng 5-3. Trận đấu còn chứng kiến khoảnh khắc đáng chú ý khi Lucas Hernandez bị truất quyền thi đấu vì đánh cùi chỏ Xavi Simons trong thời gian bù giờ. May mắn cho PSG khi họ bảo toàn thành quả khi trận đấu khép lại.

Kolo Muani ghi hai bàn vào lưới đội bóng chủ quản PSG

Đây là chiến thắng thứ bảy trong tám trận gần nhất của PSG ở Champions League, đồng thời khẳng định phong độ ấn tượng của Vitinha, người trở thành điểm sáng trên hàng công đội chủ nhà. Ngược lại, Tottenham phải trải qua đêm đáng quên, thủng lưới 11 bàn trong ba trận gần đây trên mọi đấu trường.

PSG thắng 5-3, vươn lên nhì vòng bảng

Giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, PSG vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu, chỉ xếp sau Arsenal, trong khi Tottenham đứt mạch bất bại và tụt xuống hạng 16, vị trí phải đi tranh play-off.