Sau thất bại 2-5 trước Atlético Madrid, thầy trò HLV Xabi Alonso nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng trước. Bước vào cuộc đại chiến với Barcelona, Real Madrid ra sân với tinh thần hưng phấn và nhập cuộc đầy chủ động.



Hơn 70.000 khán giả đến sân theo dõi trận đại chiến bóng đá Tây Ban Nha

Mới phút thứ 2, trọng tài Cesar Soto đã cho Real Madrid hưởng phạt đền sau pha truy cản của Lamine Yamal với Vinícius Junior. Tuy vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định này. Sự cơ động của bộ ba Mbappé - Bellingham - Vinicius giúp lối chơi của Real Madrid tràn đầy hứng khởi.

Mbappé tung cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 12 nhưng bàn thắng lại bị khước từ do lỗi việt vị của chính chân sút người Pháp.

Mbappe hơn một lần bị từ chối bàn thắng

Rất đông người hâm mộ Real Madrid trong tổng số hơn 78.000 khán giả có mặt tại sân Bernabeu đã không phải chờ đợi lâu.

Phút 22, Jude Bellingham xử lý khéo léo trong vòng vây rồi chọc khe cho Kylian Mbappé thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỉ số cho "Kền kền trắng".

Chân sút người Pháp sau cùng cũng có pha lập công mở tỉ số

Barcelona đáp trả mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 27. Fermín López tận dụng sai lầm của Arda Güler, tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trận đấu nóng càng thêm nóng khi một lần nữa Real Madrid vượt lên dẫn bàn chỉ 5 phút sau đó.

Fermin Lopez đánh bại thủ thành Thibaut Courtois

Vinícius Junior nỗ lực dốc bóng xuống sát biên ngang bên trái rồi tạt bóng cho Éder Militão đánh đầu trả ngược, tạo điều kiện để Jude Bellingham đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1.

Jude Bellingham dễ dàng ghi bàn vào lưới trống

Hiệp 1 lẽ ra khép lại với lợi thế cực lớn của Real Madrid nếu Mbappé không một lần nữa đưa bóng vào lưới Barcelona trong tư thế việt vị. Khi trận đấu trở lại, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ, chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Phút 52, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống Eric García để bóng chạm tay, nhưng Mbappé lại không thắng được thủ môn Wojciech Szczęsny trên chấm 11 m.

Mbappe sút hỏng phạt đền

Barcelona dâng cao tìm bàn gỡ song không hiệu quả. Cơ hội ngon ăn nhất bị bỏ lỡ khi Jules Koundé khống chế lỗi ngay trước khung thành, còn Pedri bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ do phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Lamine Yamal bất lực...

... còn Pedri nhận thẻ đỏ cuối trận

Chiến thắng 2-1 giúp Real Madrid nối dài chuỗi toàn thắng trên sân nhà tại La Liga lên con số 9 - thành tích tốt nhất của họ trong hơn một thập kỷ.

Đội quân của HLV Xabi Alonso mới chỉ thua một trận từ đầu mùa, củng cố ngôi đầu bảng với phong độ ổn định và bản lĩnh trong các trận cầu lớn.

Real Madrid đòi lại được một phần món nợ mùa trước ở các trận "El Clasico"

Jude Bellingham được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" (MVP) nhờ một bàn thắng và một kiến tạo, đóng góp quan trọng vào lối chơi của Real Madrid.

Trong khi đó, thầy trò Hansi Flick tiếp tục sa sút khi đã 5 lần để thủng lưới trước trong 10 trận gần nhất tại La Liga, bị đội đầu bảng Real Madrid bỏ xa đến 5 điểm sau trận cầu nảy lửa ở Bernabeu.