Thử thách và khát vọng của Xabi Alonso

Từng có thời gian dài khoác áo Real Madrid và trải qua không ít trận "El Clasico" với tư cách cầu thủ, Xabi Alonso hiểu rõ đây là cuộc chiến danh dự giữa 2 đội bóng giàu truyền thống tại Tây Ban Nha. Lần đầu tiên tham dự trận siêu kinh điển với vai trò HLV, Xabi Alonso của Real hẳn đã đặt ra cho bản thân mục tiêu vượt qua thử thách quan trọng này.

Bài test quan trọng

Bốn thất bại ở mùa trước để lại vết sẹo hằn sâu trong lòng các madridista. Real Madrid gục ngã trước Barcelona ở La Liga, Cúp Nhà vua đến Siêu cúp Tây Ban Nha, đỉnh điểm là thất bại 0-4 ngay tại Bernabeu hồi tháng 10-2024. Những thất bại đau đớn ấy không chỉ khiến thuyền trưởng Carlo Ancelotti phải ra đi, mà còn làm tổn thương niềm kiêu hãnh của cả một đế chế.

Không chỉ là cơ hội để khép lại chương đau buồn cũ, Real Madrid tiếp đón Barca với kỳ vọng mở ra chặng hành trình mới, nơi họ không còn chịu đòn mà là đội chủ động định đoạt cuộc chơi. Đó là lý do để Alonso quyết tâm tìm lại danh dự cho Real Madrid. Chiến thắng ở trận "El Clasico" sẽ là thước đo cho sự trưởng thành của chính ông - HLV 43 tuổi vừa rời vùng an toàn ở Leverkusen để đảm nhận trọng trách dẫn dắt một trong vài đội bóng áp lực lớn nhất thế giới.

Các thống kê đáng chú ý trước trận đại chiến Real Madrid - Barcelona. Đồ họa: VỆ LOAN

Real Madrid dưới thời Xabi Alonso khởi đầu mùa giải khá ấn tượng. Sau 9 trận ở La Liga, họ giành 24 điểm, đứng đầu bảng và chỉ thua một trận trước Atletico Madrid. Phong cách Alonso là sự kết hợp hài hòa giữa tính tổ chức chặt chẽ kiểu Đức và sự sáng tạo truyền thống Tây Ban Nha.

Trước giờ bóng lăn, Alonso tuyên bố mạnh mẽ: "Chúng tôi không chỉ quyết thắng, mà còn muốn gửi đi thông điệp: Real hiện tại đã khác nhiều so với quá khứ. "El Clasico" sẽ là bài kiểm tra cho tham vọng vô địch của cả mùa giải của chúng tôi".

Bellingham - linh hồn của lối chơi

Nếu Ancelotti từng đặt niềm tin tuyệt đối vào Modric - Kroos - Casemiro, thì Alonso đang xây dựng đội bóng xoay quanh Jude Bellingham - người mà ông xem là "một tiền vệ mang DNA của Real". Mới 21 tuổi, Bellingham không chỉ là thủ lĩnh nơi tuyến giữa mà còn là ngòi nổ tấn công chủ lực.

Trước Barca, Alonso kỳ vọng Bellingham sẽ thắng trong cuộc đấu tay đôi với Pedri - tiền vệ được xem là linh hồn trong lối chơi kiểm soát của đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt. Bellingham mang đến nguồn năng lượng, sự đột biến và toàn năng, trong khi Pedri là biểu tượng của sự khéo léo và thông minh chiến thuật. Ai chiếm lĩnh được khu trung tuyến, đội đó sẽ có cơ hội kiểm soát toàn bộ cục diện.

Vấn đề đau đầu nhất của HLV Alonso là tạo ra một đội hình cân bằng khi đối đầu với một đối thủ khó chịu như Barca!

Sự có mặt của Kylian Mbappé mùa này biến hàng công Real thành mũi đinh ba đáng sợ nhất châu Âu, bên cạnh Vinicius Junior và tài năng trẻ Franco Mastantuono. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Alonso, Mbappé được giải phóng hoàn toàn, chơi như một tiền đạo tự do, sẵn sàng phá vỡ khối phòng ngự đối phương bằng tốc độ và khả năng dứt điểm toàn diện.

Ở cánh đối diện, Vinicius luôn nỗi ám ảnh quen thuộc với Barca. Anh từng nhiều lần "làm khổ" các hậu vệ đối phương bằng những pha tăng tốc chớp nhoáng. Lần này, Vinicius sẽ so tài cùng Marcus Rashford - ngôi sao người Anh đang trở thành phát hiện mới của Barca mùa này. Cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của trận đấu.

Dù Real Madrid đang bay cao nhưng Alonso vẫn phải đối mặt bài toán hóc búa ở hàng phòng ngự. Chấn thương khiến Antonio Rudiger và David Alaba tiếp tục ngồi ngoài, trong khi Xabi Alonso vẫn phải "kéo" Federico Valverde về đá hậu vệ phải, trao Eder Militao vị trí trung vệ bên cạnh Dean Huijsen chỉ vừa bình phục.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng chẳng khá hơn khi dàn trụ cột Ter Stegen, Gavi, Raphinha và Lewandowski tiếp tục vắng mặt. Gánh nặng hàng công "La Blaugrana" vì thế dồn lên vai Lamine Yamal - tài năng 18 tuổi mà Xabi Alonso đặc biệt cảnh giác bởi khả năng xoay chuyển trận đấu đáng sợ.

Trên ghế huấn luyện, nơi từng thuộc về những bậc thầy như Zidane hay Ancelotti, Xabi Alonso đang muốn viết nên chương đầu tiên của riêng mình…

Dự đoán: Real Madrid 3-1 Barcelona.

Nếu Real Madrid thắng, họ sẽ hơn Barca 5 điểm - khoảng cách đủ để tạo ưu thế tâm lý cho cuộc đua dài hơi. Ngược lại, nếu để thua, mọi nỗ lực từ đầu mùa sẽ bị đặt dấu hỏi.



