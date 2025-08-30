HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay

Thùy Trang

(NLĐO) - MC Hải Linh: Từ Quán quân Én Sinh Viên đến "tay ngang" viết sách, khẳng định "không dạo chơi" trong giới văn đàn.

MC Hải Linh: Hé lộ “Gửi tuổi trẻ chúng ta” và hành trình truyền cảm hứng cho giới trẻ!

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay - Ảnh 1.

MC Hải Linh (trái) cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay

MC Hải Linh vừa giới thiệu tác phẩm đầu tay "Gửi tuổi trẻ chúng ta: Sài Gòn mùa thay gió". Trước đó, Hải Linh từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình, từng đoạt Quán quân Én Sinh Viên 2018, Top 8 Gương mặt Truyền hình 2018, MC Phong cách của Đường tới Cầu vồng 2020.

Nữ tác giả còn từng sản xuất chương trình "Sau chia tay", một podcast chữa lành cảm xúc của người trẻ sau những mối tình tan vỡ.

"Gửi tuổi trẻ chúng ta: Sài Gòn mùa thay gió" được Hải Linh thực hiện trong gần 2 năm, xoay quanh hành trình tuổi trẻ của 4 nhân vật: Anh, tôi, Em và Nhỏ.

Họ đại diện cho những người trẻ có những số phận, câu chuyện trưởng thành khác nhau nhưng điểm chung đều cần "vượt bão" để thay đổi.

Ở đó, mỗi lát cắt về các nhân vật đều ẩn chứa nhiều thông điệp, tái hiện những nỗi đau của người trẻ sẽ một lần phải trải qua: mất mát gia đình, lựa chọn nghề, đấu tranh nội tâm về giới tính, chuyện được sống thật, mối tình đầu…

Đặc biệt, nhân vật "Tôi" được Hải Linh xây dựng với chủ ý không rõ ràng về giới tính ngay từ đầu, mang hình ảnh một phóng viên trẻ đam mê âm nhạc. Sau mỗi câu chuyện, độc giả mới dần nhận ra "Tôi" thuộc cộng đồng LGBT Q+, với những cảm xúc đan xen, đấu tranh nội tâm giữa những cuộc tình.

LGBTQ+ “Tôi”: hành trình vượt qua định kiến và 1 thông điệp ý nghĩa!

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay - Ảnh 2.

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay

Theo chia sẻ của tác giả, câu chuyện của nhân vật "Tôi" đại diện cho những người trẻ thuộc cộng đồng LGBT Q+ đang nỗ lực chứng minh giá trị với xã hội và gia đình, phản ánh hành trình trưởng thành của họ khi vượt qua rào cản định kiến đang tồn tại.

MC Hải Linh mong muốn nhấn mạnh thông điệp tác phẩm không nằm ở việc "come out" mà là cách người trẻ khẳng định, sống đúng với bản thân. "Bạn ấy không thú nhận với gia đình rằng mình đồng tính nhưng nỗ lực phát triển bản thân, tạo cho mọi người sự tin tưởng đã thay bạn làm điều đó. Tôi tin rằng giới tính chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống. Quan trọng là bạn sống thế nào, bạn có trách nhiệm và yêu cuộc đời ra sao" - nữ tác giả bày tỏ quan điểm.

Hải Linh nói: "Ai cũng cần những lần "vượt bão" rất riêng để lớn. Hy vọng bạn hiểu rằng bạn không bao giờ cô đơn. Luôn có cách để bạn vượt qua, luôn có người đồng hành bên bạn - hoặc ít nhất, đừng để niềm tin trong bạn rời bỏ bạn".

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay - Ảnh 3.

MC Hải Linh cài cắm thông điệp về giới tính trong sách đầu tay

Chia sẻ về cuốn sách, nữ tác giả nói: "Tôi thích nhiều mảng đối lập mình vẽ trong truyện, thích những cuộc chiến nội tâm của từng nhân vật mà họ phải chật vật đưa ra quyết định: chọn tình yêu hay gia đình, sự ổn định hay mạo hiểm theo đuổi đam mê.

Tôi luôn tận hưởng thế giới mà mình tạo ra cho từng nhân vật. Vậy nên không có thử thách nào đáng kể. Nếu có, nó đến từ tham vọng của chính mình.

Tôi không muốn đây là một tác phẩm để "dạo chơi" trong giới văn đàn, em muốn "đứa con" mở đường đầy tâm huyết này sẽ được đón nhận. Tôi còn tham vọng sẽ có thể tái bản ngay quyển đầu tay dù mình biết đó là chuyện không hề dễ dàng với một tác giả mới và trẻ".

MC MC Hải Linh MC viết sách truyền cảm hứng
