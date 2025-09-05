HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Phạm Anh Khoa bảo anh nghi ngờ bản thân không biết mình có yêu rock nhiều như mọi người nói không?

Phạm Anh Khoa trở lại với diện mạo mới

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân- Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa trở lại với diện mạo mới

Với MV "Dân tôi ca", ca sĩ Phạm Anh Khoa bảo anh mong hòa mình vào dòng chảy nêu cao tinh thần Việt, sự mạnh mẽ của dân tộc qua bao giai đoạn thăng trầm bằng âm nhạc.

Khoa cũng ra mắt EP mang tên "Khoa học", gồm 6 ca khúc. Anh mô tả sản phẩm là khoa học của cảm xúc. Mỗi ca khúc là một "môn học", một trạng thái sống.

Phạm Anh Khoa thổ lộ: "Khoa học cũng có thể được hiểu là những điều mà Phạm Anh Khoa đã và đang học, nay được cập nhật, chọn lọc và hệ thống lại trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình.

Khoa và ê-kíp của mình đã học và hành được những gì thì mời mọi người đón xem những sản phẩm sắp tới của Phạm Anh Khoa".

Phạm Anh Khoa cho biết những sản phẩm này đánh dấu một diện mạo mới, tái định vị chính mình trong âm nhạc. Khoa cho hay khán giả luôn nhớ đến Phạm Anh Khoa gai góc, bụi bặm và hát rock.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết bản thân mình có thích rock như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Có khi bản thân tôi theo đuổi rock vì mọi người nói rằng điều đó phù hợp với mình? Khi mọi người nói tôi là một giọng ca của rock, tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ về rock chứ tình yêu ấy chưa từng tồn tại sẵn có trong tâm trí mình" - Khoa chia sẻ.

20 năm làm nghề, với Phạm Anh Khoa, không cần phân biệt điều gì nữa

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân- Ảnh 2.

Phạm Anh Khoa tin rằng một sản phẩm hay và ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất

Và rồi, "Làm nghề 20 năm, tôi tự hỏi mình thích điều gì", tôi nhận ra không cần phải có bất cứ sự phân biệt nào cả.

"Làm nhạc từ những chất liệu trong cuộc sống xung quanh là điều mình mong muốn. Âm nhạc thậm chí nuôi dưỡng, tạo động lực cho chính mình. Âm nhạc ngũ cung dân tộc tạo nhiều cảm hứng cho tôi. Ca sĩ vẫn chơi đàn phương tây, nhưng tìm lại những quãng, âm thanh quen thuộc, gần gũi với bản thân từ đời sống để làm nhạc" - anh nói.

Phạm Anh Khoa tiết lộ đã chuẩn bị cho giai đoạn mới, anh đi học lại thanh nhạc. Nghiên cứu kỹ hơn về tiếng Việt. "Cách người nước ngoài học tiếng Việt thú vị lắm, có tính nhạc trong đó. Tôi có hướng dẫn một người bạn nước ngoài nói tiếng Việt khi cùng chơi nhạc. Tôi nhận thấy tiếng Việt chứa nhiều âm nhạc trong đó" - anh chia sẻ.

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân- Ảnh 3.

Phạm Anh Khoa định vị lại chính mình sau 20 năm

Sau 20 năm ca hát, Phạm Anh Khoa quyết định tái định vị thương hiệu cá nhân, mang đến một hình ảnh mới: nguyên bản - phóng khoáng - chiều sâu - dân tộc hiện đại.

Phạm Anh Khoa bày tỏ: "Có những lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui, mà là để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong. Hành trình từ sân khấu rock đầy lửa đến việc tìm kiếm sự thật và bản sắc qua âm nhạc đã giúp tôi nhận ra mình không thể ngừng hát. Lần này, tôi trở lại không phải để 'gây tiếng vang', mà để kể những câu chuyện cần được kể - bằng tiếng nói thật nhất của mình, về nguồn cội văn hóa và đời sống".

Phạm Anh Khoa ca sĩ Phạm Anh Khoa Phạm Anh Khoa định vị lại chính mình
