Giải trí

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu

Minh Khuê

(NLĐO) - MC Thanh Bạch xuất hiện khỏe khoắn, năng lượng tại sự kiện ra mắt phim "Khế ước bán dâu". Ông tặng ê-kíp phim món quà tinh thần độc đáo.

MC Thanh Bạch luôn mang theo quà tặng độc đáo khi dự ra mắt phim

MC Thanh Bạch, 65 tuổi, mặc trang phục lịch sự, xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim "Khế ước bán dâu". Ông tặng cho đoàn phim món quà tinh thần là bảng vẽ tên phim được trang trí màu sắc đẹp mắt.

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 1.

MC Thanh Bạch và món quà

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 2.

Ông tặng cho ê-kíp phim

Mc Thanh Bạch và ê-kíp "Khế ước bán dâu". Nguồn video: Saigon Daily

Ông chụp ảnh cùng ê-kíp phim, tặng món quà và nhận được lời cảm ơn. Đây không phải lần đầu MC Thanh Bạch tham gia ra mắt phim. Trước đó, ông đã đến với sự kiện ra mắt "Cô dâu ma" và cũng mang theo quà tặng.

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 3.

MC Thanh Bạch tại ra mắt phim "Cô dâu ma"

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 4.

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 5.

MC Thanh Bạch tại ra mắt "Cô dâu ma". Nguồn: Saigon Daily

Trong buổi ra mắt phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", MC Thanh Bạch cũng tham dự. Ông nhận xét sau khi xem phim rằng rút kinh nghiệm lớn từ thông điệp phim mang lại.

Ông mong khán giả tìm được bài học cho chính mình sau khi xem phim, sự cảm nhận riêng mỗi người về tác phẩm điện ảnh. Điện ảnh là nghệ thuật thứ 7, môn nghệ thuật muộn đã rút kinh nghiệm từ các bộ môn trước đó và mỗi phim lại mang theo thông điệp đến vũ trụ, ai nắm được thông điệp là may mắn.

MC Thanh Bạch cùng từng mang theo một quả xoài to để tặng cho ca sĩ Nhật Hạ nhân dịp phim "Đóa hoa mong manh" ra mắt năm 2024.

MC Thanh Bạch trông khỏe khoắn, năng lượng

Trước đó, vào tháng 4, MC Thanh Bạch từng gây chú ý khi xuất hiện với thân hình gầy yếu, cho biết gặp tai nạn trong một chuyến đi giao lưu tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ông trượt chân ngã xuống mương nước sâu khoảng 3 m khiến xương chậu chấn thương nặng.

Các bác sĩ chuyên khoa đã chẩn đoán MC Thanh Bạch bị gãy xương chậu, do tình trạng nghiêm trọng, gia đình đã chuyển ông về TP HCM để tiếp tục điều trị.

MC Thanh Bạch khỏe khoắn, đầy năng lượng hậu tai nạn gãy xương chậu- Ảnh 7.

MC Thanh Bạch từng bị gãy xương chậu

MC Thanh Bạch kể về chấn thương

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện ở TP HCM cho thấy ông bị gãy ổ cối bên phải và trật khớp háng, khiến phần đầu xương đùi lệch khỏi vị trí ban đầu. Ngoài ra, ông còn có dấu hiệu thoái hóa cột sống phần thắt lưng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, ông phải sử dụng nạng để di chuyển trong thời gian phục hồi.

MC Thanh Bạch đã nhiều lần đoạt giải Mai Vàng do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn. Ông là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.

MC Thanh Bạch hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò như: người dẫn chương trình, biên đạo múa, diễn viên hài, ca sĩ, người sáng tác... Ông được khán giả yêu thích bởi phong cách dẫn chương trình hài hước, khả năng hoạt náo trên sân khấu.

