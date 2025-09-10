HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi

Minh Khuê

(NLĐO) - MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… cùng nhiều nghệ sĩ khác chúc mừng ra mắt phim "Khế ước bán dâu".

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn và dàn sao “Khế ước bán dâu" rạng rỡ thảm đỏ

MC Thanh Bạch cười rạng rỡ trên thảm đỏ. Nam diễn viên Thuận Nguyễn mặc giản dị chúc mừng Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh cùng dàn diễn viên "Khế ước bán dâu".

Các khách mời tham gia còn có ca sĩ Quách Tuấn Du, ca sĩ Chu Thúy Quỳnh, diễn viên Hiếu Nguyễn, Xuân Phúc, Coco Thùy Dung, Lâm Hoàng Oanh.

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 1.

Thanh Bạch đến tham gia sự kiện

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 2.

Diễn viên Thuận Nguyễn đến chúc mừng đoàn phim

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 3.

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 4.

Lãnh Thanh trình diễn tại sự kiện

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 5.

Tiết mục trình diễn tại sự kiện

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn trống công phu, tái hiện không khí nghi lễ, kịch tính trong phim. Diễn viên Lãnh Thanh với vai Thế Giang có màn "cởi áo" lên đồng đầy kịch tính.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt bày tỏ sự bất ngờ khi được thử sức với một dòng phim hoàn toàn mới. Anh nhấn mạnh, thành công ngày hôm nay là kết quả của cả tập thể.

"Tôi thật sự biết ơn vì phim có thể ra mắt khán giả, nhờ vào công sức của toàn bộ ê-kíp từ các diễn viên trẻ, nhà sản xuất đến đội ngũ quảng bá và những cộng sự đứng sau. Ngay từ trước khi tôi tham gia, mọi người đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng cả ê-kíp luôn giữ được sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu. Hôm nay, thành quả này xứng đáng để tất cả chúng ta cùng chúc mừng" - Lê Văn Kiệt chia sẻ.

Lâm Thanh Mỹ (vai Nhài) chia sẻ đây là một thử thách hoàn toàn khác so với những nhân vật trước đây. Dù từng quen thuộc với thể loại kinh dị, nhưng lần này cô phải hóa thân thành một người mẹ hết lòng vì chồng con và gia đình.

Phim được chọn vào hạng mục Midnight Passion tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 30

Thanh Mỹ thừa nhận từng chần chừ vì có nhiều cảnh nhạy cảm chưa từng thử sức, đặc biệt là những phân đoạn gần gũi với bạn diễn nam. Tuy nhiên, ê-kíp đã trao đổi rất chi tiết để cô cảm thấy thoải mái khi quay.

"Chú Kiệt gặp riêng, hỏi tôi có đủ thoải mái không và giải thích rõ cách quay để mình yên tâm. Nhờ vậy, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn này" - cô chia sẻ.

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 6.

Ê-kíp phim

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 7.

Các khách mời tham gia

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 8.

Diễn viên Hiếu Nguyễn

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi - Ảnh 9.

Phương Trà My chia sẻ cô chủ động tham gia thử vai vì rất yêu thích nhân vật Triều Châu. Dù khi lên phim có một số thay đổi, cô vẫn mong muốn giữ được tinh thần của nhân vật: thông minh, can đảm và giàu lòng nhân hậu.

Là một gương mặt mới, nữ diễn Tuyết Anh cho biết cô luôn sẵn sàng tham gia mọi buổi casting để thử sức. Và vai dâu Diễm lần này đến với cô như một cái duyên.

"Khế ước bán dâu" được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh. Bộ phim xoay quanh nhân vật Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ, vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ.

Ngoài những diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của NSND Trung Anh, NSND Minh Châu…

Phim được chọn vào hạng mục Midnight Passion của Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 và được lên kế hoạch phát hành thương mại tại 22 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Tác phẩm chiếu rạp Việt từ 12-9.

Lãnh Thanh Lâm Thanh Mỹ Thanh Bạch Khế ước bán dâu Thuận Nguyễn
    Thông báo