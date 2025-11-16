Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng, bà Lam Hồng, vừa qua đời tối 15-11, hưởng thọ 75 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. “Đây là mất mát to lớn với gia đình nam ca sĩ” - đại diễn ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Từ đầu tháng 10, ca sĩ Tuấn Hưng liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về sức khỏe của mẹ. Anh thậm chí hủy show biểu diễn tận nước ngoài vì diễn tiến tình hình sức khỏe của mẹ không ổn định.

“Về nhà ôm bà nội và hôn một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có như thế nào đi nữa”.

“Bà nội giỏi quá, hôm nay bắt đầu cựa mình rời nói chuyện rồi thủ thỉ… Bà tự nói “Mẹ làm được rồi nè” và đưa hai tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi”… Tuấn Hưng thường xuyên chia sẻ về mẹ.

Với Tuấn Hưng, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Thời trẻ, bà bươn chải bán buôn ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) để lo toan cho gia đình. Lúc nhỏ, anh thường theo mẹ ra chợ. Khi con trai theo nghiệp ca hát, mẹ anh từng không vui. Nhưng sau này, bà dõi theo và ủng hộ từng bước đi của con trai.

Giữa tháng 7, ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc để cầu mong sức khỏe cho mẹ sau thời gian dài lâm bạo bệnh.