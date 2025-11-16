HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

Thùy Trang

(NLĐO) - Khán giả, bạn bè đồng nghiệp gởi lời chia buồn đến ca sĩ Tuấn Hưng, mong anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời - Ảnh 1.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng, bà Lam Hồng, vừa qua đời tối 15-11, hưởng thọ 75 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. “Đây là mất mát to lớn với gia đình nam ca sĩ” - đại diễn ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Từ đầu tháng 10, ca sĩ Tuấn Hưng liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về sức khỏe của mẹ. Anh thậm chí hủy show biểu diễn tận nước ngoài vì diễn tiến tình hình sức khỏe của mẹ không ổn định.

“Về nhà ôm bà nội và hôn một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có như thế nào đi nữa”.

“Bà nội giỏi quá, hôm nay bắt đầu cựa mình rời nói chuyện rồi thủ thỉ… Bà tự nói “Mẹ làm được rồi nè” và đưa hai tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi”… Tuấn Hưng thường xuyên chia sẻ về mẹ.

Với Tuấn Hưng, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Thời trẻ, bà bươn chải bán buôn ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) để lo toan cho gia đình. Lúc nhỏ, anh thường theo mẹ ra chợ. Khi con trai theo nghiệp ca hát, mẹ anh từng không vui. Nhưng sau này, bà dõi theo và ủng hộ từng bước đi của con trai.

Giữa tháng 7, ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc để cầu mong sức khỏe cho mẹ sau thời gian dài lâm bạo bệnh.

Giữa "tâm bão" ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc

Giữa "tâm bão" ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc

(NLĐO) - Hình ảnh ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Cô gái Hàn Quốc Han Sara bật khóc

(NLĐO) - Han Sara chia sẻ “Nhớ lại hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy mình khổ quá”.

Văn Mai Hương gây tò mò

(NLĐO) - "Giai nhân" của Văn Mai Hương khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

