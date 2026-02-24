HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mẹ con quốc dân "Ký sinh trùng" hội ngộ khán giả Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Jang Hye-jin và tài tử Choi Woo-shik sẽ mang đến cảm xúc cho khán giả Việt khi lần nữa hóa thân cặp mẹ con trong phim "Đếm ngày xa mẹ".

Ngày 24-2, nhà phát hành phim "Đếm ngày xa mẹ" tung poster và trailer chính thức. Tác phẩm xoay quanh chủ đề thân thuộc - những bữa cơm mẹ nấu và thời gian ở bên gia đình của mỗi người từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.

Mẹ con quốc dân "Ký sinh trùng" hội ngộ khán giả Việt - Ảnh 1.

Minh tinh Jang Hye-jin và tài tử Choi Woo-shik lần nữa làm mẹ con trên màn ảnh rộng

Mẹ con quốc dân "Ký sinh trùng" hội ngộ khán giả Việt - Ảnh 2.

Phim xoay quanh câu chuyện về những bữa cơm mẹ nấu, tình thân trong gia đình

Mẹ con quốc dân "Ký sinh trùng" hội ngộ khán giả Việt - Ảnh 3.

Những món ăn đặc trưng vùng miền được lồng ghép vào phim

Trailer phim

Đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Jang Hye-jin và Choi Woo-shik sau vai mẹ và con trong phim "Ký sinh trùng".

Lấy bối cảnh Busan và Seoul, phim lồng ghép những món ăn đặc trưng vùng miền như canh củ cải nấu thịt bò hay lá đậu nành muối. 

Việc các diễn viên sử dụng phương ngữ Busan cũng tăng thêm ý nghĩa, gần gũi và chân thật.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Kim Tae-yong cho biết: "Với tôi, tác phẩm khởi đầu như một bộ phim gia đình, nhưng trong quá trình thực hiện, nó trở thành quãng thời gian tôi tạo nên một gia đình".

Khác với những bộ phim từng thực hiện, đạo diễn Kim Tae-yong hướng đến một tác phẩm tươi sáng, ấm áp và giàu chất hài hước nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc, mang đến tiếng cười song hành cùng sự đồng cảm và an ủi. 

Giống như bữa cơm mẹ nấu luôn hiện lên khi lòng ta thấy trống trải, đạo diễn mong tác phẩm đọng lại sự thấu cảm sâu sắc, niềm an ủi dịu dàng và dư âm cảm xúc còn ngân vang sau khi khán giả rời rạp.

Phim ra rạp Việt từ ngày 13-3.

