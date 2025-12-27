HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

Anh Thư

(NLĐO) - Một công trình độc đáo gồm 15 đường tròn đồng tâm đã lộ ra ở bang Maharashtra, là mê cung tròn lớn nhất từng được phát hiện ở Ấn Độ.

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ Ấn Độ đã phát hiện một mê cung đá hình tròn lớn nằm ẩn mình giữa thảo nguyên Boramani thuộc huyện Solapur, bang Maharashtra.

Với đường kính khoảng 15 m và bao gồm 15 vòng tròn đá đồng tâm, đây là mê cung tròn lớn nhất từng được biết đến ở Ấn Độ và được mô tả là một khám phá phi thường.

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ - Ảnh 1.

Mê cung hơn 2.000 tuổi giữa thảo nguyên Ấn Độ - Ảnh: DECCAN COLLEGE

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ từ Deccan College, một viện đại học nghiên cứu nổi tiếng ở Ấn Độ, mê cung đá này có niên đại hơn 2.000 năm và mang dấu ấn của người La Mã.

Công trình này được xây dựng cẩn thận từ những khối đá nhỏ và không bị xáo trộn trong nhiều thế kỷ, mang thiết kế rất giống với các mê cung được khắc trên tiền xu Crete, loại tiền tệ của La Mã được sử dụng từ thế kỷ I đến thế kỷ thứ III.

Mặc dù vậy, ở trung tâm của mê cung được bổ sung một vòng xoắn ốc, một đặc điểm rất đặc trưng của Ấn Độ, thường được gọi là "chakravyuh".

Những đặc điểm giao thoa văn hóa nói trên cho thấy mê cung đá này có thể liên quan đến một mạng lưới giao thương cổ đại, với các thương nhân La Mã đi từ bờ biển phía Tây Ấn Độ đến các vùng Đông Bắc và xa hơn nữa.

Những thương nhân này trao đổi vàng, rượu vang và đá quý trang trí để đổi lấy gia vị, lụa và thuốc nhuộm chàm.

Trước đây, một số phát hiện liên quan đến tuyến đường giao thương cổ đại này đã được tìm thấy ở một số khu vực của Ấn Độ.

Công trình mê cung ngoài mang chức năng như một dấu mốc giúp các thương nhân định hướng trong hành trình dài còn mang ý nghĩa biểu tượng và tâm linh sâu sắc.

Ở Ấn Độ, mê cung loại này gắn liền với sự sinh sản, trật tự vũ trụ và thiền định.

Công trình kiến trúc cổ xưa này lần đầu tiên được phát hiện bởi các thành viên của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, một tổ chức phi chính phủ giám sát quần thể chim đại bàng Ấn Độ và chó sói Ấn Độ trong khu bảo tồn dạng safari ở thảo nguyên Boramani.

Các thành viên trong nhóm, đã nhận thấy cấu trúc đá bất thường trong các cuộc khảo sát động vật hoang dã. Nhận ra tầm quan trọng tiềm tàng của nó, họ đã ghi chép lại và thông báo cho nhà khảo cổ học Sachin Patil.

Tin liên quan

Siêu Trái Đất 10 tỉ tuổi làm đảo lộn hiểu biết về vũ trụ

Siêu Trái Đất 10 tỉ tuổi làm đảo lộn hiểu biết về vũ trụ

(NLĐO) - Ở nơi cách chúng ta 280 năm ánh sáng, siêu Trái Đất TOI-561 b đang thách thức các quy luật vật lý thông thường.

Thủy quái dài 11 mét "trỗi dậy" từ lòng sông cổ

(NLĐO) - Phần còn lại của một loài thủy quái tồn tại ngay trước thời điểm tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái Đất đã được khai quật ở bang Dakota - Mỹ.

Trái Đất có thêm cấu trúc lạ dưới đỉnh Tam giác quỷ Bermuda

(NLĐO) - Đảo Bermuda, một trong 3 đỉnh Tam giác quỷ, nổi lên nhờ một cấu trúc khổng lồ dày 20 km chèn thêm vào vỏ Trái Đất.

Ấn Độ khảo cổ mê cung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo