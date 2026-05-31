Mẹ dạy tôi bằng chính cuộc đời mình

Cha mẹ ly hôn khi tôi và em gái còn rất nhỏ. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, điều tôi nhớ nhất không phải những khó khăn gia đình mình từng trải qua, mà là cách mẹ đối diện với chúng.

Cuộc sống của ba mẹ con không phải lúc nào cũng đủ đầy. Nhưng trong ký ức của tôi, ngôi nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu tiếng cười hay sự lạc quan. Dù một mình nuôi con, mẹ luôn cố gắng dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất.

Có lẽ vì vậy mà khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không nhớ nhiều đến những thiếu thốn. Điều đọng lại nhiều hơn là hình ảnh người mẹ tần tảo, luôn chăm lo cho các con bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến của mình.

Nhìn mẹ vất vả, tôi sớm hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thay vì than trách, tốt nhất là hãy chọn cách bước tiếp. Tôi học được những điều đó, không phải từ những lời giáo huấn mà bằng chính nghị lực của mẹ.

Minh hoạ AI: Huỳnh Hiếu

Như hồi đại dịch COVID-19, mẹ bất ngờ nhập viện, gia đình đối mặt với những áp lực về kinh tế và nỗi lo về sức khỏe của các thành viên. Thời gian đó giúp tôi hiểu rằng sẽ có những lúc cuộc sống đẩy mình vào hoàn cảnh không mong muốn. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng từng ngày và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.

Khi đứng trước lựa chọn ngành học, tôi quyết định theo học Giáo dục thể chất tại Trường ĐH Sư phạm. Một phần vì yêu thích vận động, một phần vì ngành sư phạm được miễn học phí. Quyết định ấy giúp gia đình giảm bớt gánh nặng khi em gái tôi cũng đang chuẩn bị hoàn thành bậc THPT.

Những năm sinh viên, tôi làm khá nhiều công việc khác nhau. Tôi từng bán giày, phục vụ quán cà phê, làm nhân viên rạp chiếu phim, chạy xe công nghệ… Mỗi công việc đều cho tôi những trải nghiệm riêng.

Đặc biệt, 4 năm làm việc tại rạp chiếu phim là khoảng thời gian tôi luôn nhớ. Tôi được đồng hành với rạp từ những ngày đầu vận hành, có thêm nhiều mối quan hệ ý nghĩa và cải thiện khả năng tiếng Anh nhờ tiếp xúc với khách nước ngoài.

Sau này nhìn lại, tôi thấy những công việc mình từng trải qua không chỉ giúp có thêm thu nhập mà còn giúp tôi hiểu hơn giá trị của lao động và sự cố gắng.

Hiện tôi là giáo viên thể dục tại một trường tiểu học quốc tế ở TP HCM. Công việc này mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Sự hồn nhiên và vô tư của các em nhiều khi giúp tôi nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Gần đây, bên cạnh công việc giảng dạy, tôi còn chia sẻ những nội dung về thể thao và lối sống lành mạnh trên mạng xã hội. Tôi mong có thể truyền động lực cho những người từng tự ti về ngoại hình, ngại giao tiếp hoặc đánh mất niềm tin vào bản thân như cách tôi từng có những giai đoạn loay hoay với chính mình.

Nếu ai hỏi điều gì ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất trong cuộc đời, câu trả lời chính là mẹ.

Mẹ không dạy tôi bằng những lời lẽ lớn lao. Điều tôi học được đến từ cách mẹ sống mỗi ngày, từ sự hy sinh âm thầm và nghị lực vượt qua khó khăn để nuôi dạy con cái trưởng thành.

Bây giờ, điều tôi mong muốn nhất là sau này có thể trở thành người đủ bản lĩnh để che chở cho gia đình của mình, như cách mẹ đã luôn che chở cho chúng tôi suốt những năm tháng qua.