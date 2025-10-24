Mê làm đẹp, nhiều phụ nữ trở thành bản sao của người khác

Tại tọa đàm "Làm chủ vẻ đẹp của chính mình" do Báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức ngày 24-10, BS Lương Ngọc, Trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ-Bệnh viện STO Phương Đông (TP HCM), nhận định xã hội hiện đại liên tục tạo ra những chuẩn mực và hình mẫu mới về cái đẹp, khiến nhiều người phụ nữ muốn trở thành bản sao của người khác mà quên mất vẻ đẹp thật sự của chính mình.

Tọa đàm "Làm chủ vẻ đẹp của chính mình" do Báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức

Làm đẹp thông minh

Theo BS Ngọc, đa số rủi ro trong thẩm mỹ đều bắt nguồn từ việc lựa chọn sai địa chỉ, bác sĩ hoặc bỏ qua quy trình an toàn. Để có một ca làm đẹp an toàn, phụ nữ cần ghi nhớ ba yếu tố: Địa điểm đạt chuẩn y khoa, chỉ thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, có đầy đủ cơ sở vật chất, ê-kíp gây mê - hồi sức, phòng mổ vô trùng và quy trình kiểm soát rủi ro.

BS Lương Ngọc, Trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ-Bệnh viện STO Phương Đông, chia sẻ tại chương trình

Lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

Thực hiện quy trình sàng lọc sức khỏe nghiêm ngặt, có thẩm định hồ sơ y khoa bởi hội đồng chuyên môn trước khi can thiệp. "Một bác sĩ giỏi không chỉ giúp khách hàng đẹp hơn mà quan trọng hơn là giữ họ an toàn" - ông nhấn mạnh.

Nếu như ở góc độ y khoa, làm đẹp là câu chuyện của tri thức và sự an toàn thì ở góc nhìn của doanh nghiệp sáng tạo là hành trình tôn vinh giá trị nội tâm và phong thái sống của người phụ nữ.

Phiên bản tốt nhất của chính mình

TS-BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội dinh dưỡng thực phẩm TP HCM, cho rằng "Làm chủ vẻ đẹp của chính mình" là hành trình yêu thương, chăm sóc bản thân một cách toàn diện, từ thể chất, tri thức, tinh thần đến phong cách để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hoa hậu liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ bí quyết làm đẹp của bản thân

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở hình dáng hay tuổi tác mà là sự khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần, là ánh sáng của sự tự tin, của việc thấu hiểu và yêu thương chính mình. Khi người phụ nữ biết mình là ai, biết điều gì khiến mình hạnh phúc và biết cách nuôi dưỡng tâm hồn, họ sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng ở bất cứ độ tuổi hay hoàn cảnh nào.

"Trong xã hội hiện đại, phụ nữ mang trong mình nhiều vai trò, nhiều áp lực và dễ bị cuốn vào chuẩn mực của cái đẹp. Làm chủ vẻ đẹp của chính mình không có nghĩa là chạy theo một khuôn mẫu nào đó mà là dũng cảm sống thật với bản thân, biết nói "không" với áp lực hoàn hảo và biết tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống"-Tổng Biên Báo Phụ nữ nhấn mạnh.



