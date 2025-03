Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 27-3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tham dự buổi lễ ra quân có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trân Trung Nhân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh việc tổ chức phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là hết sức cần thiết, kịp thời và có ý nghĩa. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh tập trung cao nhất nhằm đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục là đơn vị nòng cốt tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, lực lượng công an tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn lực lượng Công an tỉnh quyết tâm thực hiện những nội dung công tác trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm 2025; huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" và phát sinh mới các địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ