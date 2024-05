Nữ diễn viên Meryl Streep được trao "Cành cọ vàng danh dự" của Cannes ngay trong ngày khai mạc.



Trong ngày khai mạc, sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi như: Jane Fonda, Meryl Streep, Anya Taylor-Joy... đến thảm đỏ. Ngôi sao Hollywood Meryl Streep diện đầm trắng đơn giản, tiến lên sân khấu nhận "Cành cọ vàng danh dự" của Cannes. Bà nhận tràng pháo tay kéo dài tôn vinh những thành tựu lớn trong sự nghiệp cá nhân và đóng góp lớn cho nền điện ảnh thế giới. Minh tinh Juliette Binoche xúc động ngợi ca Meryl Streep là "báu vật quốc tế" trước khi trao "Cành cọ vàng danh dự" cho bà.

Nữ diễn viên Meryl Streep được vinh danh tại Liên hoan Phim Cannes 2024 Ảnh: REUTERS

Meryl Streep là nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình và sân khấu người Mỹ. Bà được ghi nhận như một trong những diễn viên tài năng và được kính trọng nhất tại Hollywood và tham gia nhiều phim: "The Deer Hunter", "Kramer vs. Kramer", "The Iron Lady", "Julie & Julia", "Mamma Mia!"... Bà hoạt động liên tục từ năm 1975 đến nay và vẫn cống hiến tích cực, năng động cho điện ảnh ở tuổi 74. Meryl Streep đã từng nhận được nhiều giải thưởng như 3 giải Oscar, 8 giải Quả cầu vàng, 3 giải của Hội Phê bình phim New York, 1 giải tại LHP Cannes, 2 giải SAG, 1 giải Tony, 2 giải Emmy, 2 giải BAFTA. Bà lập kỷ lục được đề cử Oscar 21 lần và 33 lần tại Quả cầu vàng…

Ngoài Meryl Streep, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất George Lucas cũng được thông tin sẽ nhận "Cành cọ vàng danh dự" vào ngày bế mạc LHP Cannes 2024. LHP Cannes 2024 kéo dài từ ngày 14 đến 25-5. Đây là một trong những LHP nổi tiếng và lâu đời của điện ảnh thế giới. Năm nay, 22 phim sẽ tranh giải thưởng cao quý "Cành cọ vàng". Nữ đạo diễn - diễn viên Greta Gerwig (Mỹ) làm Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes lần thứ 77.