Messi bất ngờ được vinh danh đặc biệt

Messi đã làm thay đổi diện mạo giải quốc nội bóng đá Mỹ (MLS) kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023.

Để được "thực mục sở thị" đôi chân ma thuật của chủ nhân 8 Quả bóng vàng, người hâm mộ đã rần rần kéo tới sân cổ vũ mỗi khi anh xuất hiện.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu từ giới mộ điệu, Inter Miami đã quyết định đổi sân cũ Chase sang sân mới Nu có sức chứa lên tới 26.700 chỗ ngồi.

Điều đáng chú ý hơn ở chỗ, lãnh đạo Inter Miami đã quyết định đặt tên khán đài phía Đông sân Nu với tên "Leo Messi".

Khán đài mang tên siêu sao người Argentina gồm các khu vực từ 117 đến 121 ở tầng dưới và 217 đến 223 ở tầng trên.

Con số không phải điều khiến quyết định này trở nên đáng chú ý nhất. Điều đặc biệt nằm ở chỗ Inter Miami trao vinh dự ấy cho một cầu thủ vẫn còn thi đấu, vẫn còn là trung tâm của đội bóng, chứ không phải một biểu tượng của quá khứ.

Messi đang đóng vai trò đầu tàu cả về chuyên môn lẫn hình ảnh và tiếp tục gắn bó với Inter Miami trong bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2028.

Kể từ khi gia nhập CLB do huyền thoại David Beckham làm đồng sở hữu, Messi đã chơi 94 trận, ghi 82 bàn cùng 53 kiến tạo.

Tác động của Messi còn được thể hiện rõ qua thành tích tập thể. Chỉ trong 3 năm qua, Inter Miami giành 3 danh hiệu lớn gồm Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 và MLS Cup 2025.

Riêng năm 2025, siêu sao sinh năm 1987 giành thêm danh hiệu Vua phá lưới và MVP, lần thứ hai liên tiếp được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Messi tiếp tục chạm một cột mốc ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp vào đầu tháng 3/2026. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá nam cán mốc này, sau Cristiano Ronaldo.

Dù Inter Miami vừa dừng bước từ vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup, vị thế của Messi tại đội bóng vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Khán đài mang tên "Leo Messi" dự kiến sẽ chính thức ra mắt ở trận khai trương sân Nu khi Inter Miami tiếp Austin FC vào ngày 4-4.

Sân Nu nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh sân bay quốc tế Miami.



