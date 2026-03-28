HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Messi bất ngờ được vinh danh đặc biệt

Đăng Minh

(NLĐO) – Lịch sử bóng đá thế giới chưa từng ghi nhận cầu thủ nào có vinh dự được đặt tên cho khán đài sân nhà khi vẫn còn đang thi đấu đỉnh cao như Messi

Messi đã làm thay đổi diện mạo giải quốc nội bóng đá Mỹ (MLS) kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023.

Để được "thực mục sở thị" đôi chân ma thuật của chủ nhân 8 Quả bóng vàng, người hâm mộ đã rần rần kéo tới sân cổ vũ mỗi khi anh xuất hiện.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu từ giới mộ điệu, Inter Miami đã quyết định đổi sân cũ Chase sang sân mới Nu có sức chứa lên tới 26.700 chỗ ngồi.

Messi bất ngờ được vinh danh đặc biệt - Ảnh 1.

Khán đài phía Đông sân Nu của Inter Miami được đặt tên "Leo Messi" và sẽ ra mắt khi đội bóng tiếp Austin FC vào ngày 4-4 tới. Ảnh: AP

Điều đáng chú ý hơn ở chỗ, lãnh đạo Inter Miami đã quyết định đặt tên khán đài phía Đông sân Nu với tên "Leo Messi".

Khán đài mang tên siêu sao người Argentina gồm các khu vực từ 117 đến 121 ở tầng dưới và 217 đến 223 ở tầng trên. 

Con số không phải điều khiến quyết định này trở nên đáng chú ý nhất. Điều đặc biệt nằm ở chỗ Inter Miami trao vinh dự ấy cho một cầu thủ vẫn còn thi đấu, vẫn còn là trung tâm của đội bóng, chứ không phải một biểu tượng của quá khứ.

Messi đang đóng vai trò đầu tàu cả về chuyên môn lẫn hình ảnh và tiếp tục gắn bó với Inter Miami trong bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2028. 

Kể từ khi gia nhập CLB do huyền thoại David Beckham làm đồng sở hữu, Messi đã chơi 94 trận, ghi 82 bàn cùng 53 kiến tạo.

Tác động của Messi còn được thể hiện rõ qua thành tích tập thể. Chỉ trong 3 năm qua, Inter Miami giành 3 danh hiệu lớn gồm Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 và MLS Cup 2025.

Riêng năm 2025, siêu sao sinh năm 1987 giành thêm danh hiệu Vua phá lưới và MVP, lần thứ hai liên tiếp được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Messi tiếp tục chạm một cột mốc ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp vào đầu tháng 3/2026. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá nam cán mốc này, sau Cristiano Ronaldo.

Dù Inter Miami vừa dừng bước từ vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup, vị thế của Messi tại đội bóng vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Khán đài mang tên "Leo Messi" dự kiến sẽ chính thức ra mắt ở trận khai trương sân Nu khi Inter Miami tiếp Austin FC vào ngày 4-4.

Sân Nu nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh sân bay quốc tế Miami.


Tin liên quan

Tiếp Messi, các đội tại MLS mượn sân ... dù xa hơn 200km

Tiếp Messi, các đội tại MLS mượn sân ... dù xa hơn 200km

(NLĐO) - Kỷ lục khán giả tại MLS đã liên tục phá vỡ "Messi", và đội chủ nhà phải mượn sân đấu dù cách xa hàng trăm km.

Messi áp sát mốc 900 bàn, đưa Inter Miami bám sát ngôi đầu

(NLĐO) - Trong trận đấu sáng 8-3, Messi đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami.

Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước ngưỡng cửa chinh phục cột mốc vĩ đại tiếp theo trong sự nghiệp theo cách có thể ấn tượng hơn cả kình địch Cristiano Ronaldo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo