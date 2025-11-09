Messi ghi bàn khó tin trong vòng vây 4 người, Inter Miami vào tứ kết MLS Cup

Sáng 9-11, lượt play-off thứ 3 Inter Miami và Nashville đã diễn ra với màn tỏa sáng của Messi giúp đội nhà giành trọn niềm vui và tấm vé vào tứ kết MLS Cup 2025 khi thi đấu trên sân Lockhart.

Sau tiếng còi khai cuộc, ở phút thứ 10, Messi sớm mở tỉ số bằng cú sút chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm. Trước đó, Messi có tình huống di chuyển không bóng khôn ngoan, đón bóng và di chuyển kĩ thuật loại bỏ vòng vây 4 cầu thủ Nashville, rồi dứt điểm chéo góc, bóng đi đập đất khó chịu mang về bàn mở tỉ số.

Đến phút 39, từ đường phát động ở phần sân nhà, Silvetti bứt tốc đón bóng và có pha chuyền ngược về tuyến hai để Messi ghi bàn vào lưới trống dễ dàng, hoàn tất cú đúp. Inter Miami vươn lên dẫn 2-0 và lợi thế được giữ nguyên để bước vào giờ nghỉ.

Nashville nỗ lực vùng lên trong hiệp hai nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Sam Surridge và Hany Mukhtar đều có những pha dứt điểm nguy hiểm song bị thủ môn Rocco Ríos Novo xuất sắc cản phá.

Tình huống đáng chú ý nhất của họ là phút 59, Walker Zimmerman cũng đánh đầu vọt xà sau quả phạt góc.

Trong khi đó, Inter Miami vẫn duy trì thế chủ động với lối chơi kiểm soát bóng mạch lạc. Messi không chỉ ghi bàn mà còn là trung tâm của mọi đợt tấn công, khiến hàng thủ Nashville liên tục chao đảo. Trước khi khép lại trận đấu, Inter Miami có thêm 2 bàn thắng từ cú đúp của Tadeo Allende phút 73 và 76.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 thuyết phục cho Inter Miami, trong đó Messi tỏa sáng với cú đúp đẳng cấp, giúp đội bóng áo hồng đánh bại Nashville 2-1 sau 3 lượt play-off (thắng 3-1 lượt đầu, thua 1-2 lượt hai).