Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn

Trên sân nhà Seattle Sounders, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tốc độ và sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Inter Miami. Ngược lại, Messi và đồng đội gặp nhiều khó khăn và hoàn toàn vỡ trận ở 30 phút cuối trận.

Thất bại 0-3 khiến các cầu thủ Inter Miami không giữ được bình tĩnh, dẫn đến màn hỗn loạn ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Cầu thủ hai đội thậm chí lao vào xô đẩy nhau trên sân, trong khi HLV Seattle và Suarez cũng xảy ra tranh cãi gay gắt.

Trở lại trận đấu, ngay phút 10, hàng thủ đội khách chao đảo khi liên tục đối mặt những pha lên bóng trực diện. Messi gần như bị "khóa chặt", ít có cơ hội chạm bóng. Phút 19, siêu sao Argentina mới kịp để lại dấu ấn với đường chọc khe cho De Paul, nhưng cú sút ở góc hẹp không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn.

Đến phút 26, thế trận áp đảo được cụ thể hóa từ quả tạt bên cánh phải, De Rosario băng vào đánh đầu mở tỉ số cho Seattle. Phút 40, cầu môn cứu thua cho Inter Miami sau cú sút hiểm hóc của chủ nhà.

Sang hiệp 2, Inter Miami nỗ lực đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Suarez và Messi liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Ở phút 48, Suarez sút chệch cột dọc trong vòng cấm, Messi tiếp tục dứt điểm lên trời ở cự ly gần chỉ hai phút sau đó. Phút 60, Allende đối mặt nhưng lại sút ra ngoài khó tin sau đường chuyền tinh tế từ Suarez.

Trong khi đó, Seattle vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 72, Ustari cứu thua cho Miami khi cản phá cú dứt điểm của tiền đạo chủ nhà. Trận đấu trở nên căng thẳng khi Inter Miami dồn ép tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Seattle vẫn đứng vững.

Đến phút 82, Yannick Bright phạm lỗi trong vòng cấm, Roldan sút phạt đền nâng tỉ số lên 2-0 cho Seattle. Đến phút 90, sai lầm của Busquets giúp đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-0 và cách biệt lớn khiến trọng tài sớm cất tiếng còi kết thúc.

Như vậy, Seattle trở thành nhà vô địch Leagues Cup 2025 và Inter Miami trở thành Á quân giải đấu. Ở trận tranh hạng 3, LA Galaxy giành chiến thắng 2-1 trước Orlando City.



