Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn

Quốc An - Ảnh: Inter Miami

(NLĐO) - Sau 90 phút thi đấu chung kết Leagues Cup 2025, Messi đã không thể giúp Inter Miami giành chiến thắng và khép lại trận đấu với cảnh hỗn loạn trên sân.

Trên sân nhà Seattle Sounders, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tốc độ và sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Inter Miami. Ngược lại, Messi và đồng đội gặp nhiều khó khăn và hoàn toàn vỡ trận ở 30 phút cuối trận.

Thất bại 0-3 khiến các cầu thủ Inter Miami không giữ được bình tĩnh, dẫn đến màn hỗn loạn ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Cầu thủ hai đội thậm chí lao vào xô đẩy nhau trên sân, trong khi HLV Seattle và Suarez cũng xảy ra tranh cãi gay gắt.

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn- Ảnh 1.

Trở lại trận đấu, ngay phút 10, hàng thủ đội khách chao đảo khi liên tục đối mặt những pha lên bóng trực diện. Messi gần như bị "khóa chặt", ít có cơ hội chạm bóng. Phút 19, siêu sao Argentina mới kịp để lại dấu ấn với đường chọc khe cho De Paul, nhưng cú sút ở góc hẹp không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn.

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn- Ảnh 2.

Đến phút 26, thế trận áp đảo được cụ thể hóa từ quả tạt bên cánh phải, De Rosario băng vào đánh đầu mở tỉ số cho Seattle. Phút 40, cầu môn cứu thua cho Inter Miami sau cú sút hiểm hóc của chủ nhà.

Sang hiệp 2, Inter Miami nỗ lực đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Suarez và Messi liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Ở phút 48, Suarez sút chệch cột dọc trong vòng cấm, Messi tiếp tục dứt điểm lên trời ở cự ly gần chỉ hai phút sau đó. Phút 60, Allende đối mặt nhưng lại sút ra ngoài khó tin sau đường chuyền tinh tế từ Suarez.

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn- Ảnh 3.

Trong khi đó, Seattle vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 72, Ustari cứu thua cho Miami khi cản phá cú dứt điểm của tiền đạo chủ nhà. Trận đấu trở nên căng thẳng khi Inter Miami dồn ép tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Seattle vẫn đứng vững.

Đến phút 82, Yannick Bright phạm lỗi trong vòng cấm, Roldan sút phạt đền nâng tỉ số lên 2-0 cho Seattle. Đến phút 90, sai lầm của Busquets giúp đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-0 và cách biệt lớn khiến trọng tài sớm cất tiếng còi kết thúc.

Như vậy, Seattle trở thành nhà vô địch Leagues Cup 2025 và Inter Miami trở thành Á quân giải đấu. Ở trận tranh hạng 3, LA Galaxy giành chiến thắng 2-1 trước Orlando City.


Tin liên quan

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

(NLĐO) - Dù có lợi thế dẫn bàn và được thi đấu hơn người từ sớm, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà BG Pathum United tối 20-8

Son Heung-min vượt qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

(NLĐO) - Cầu thủ người Hàn Quốc, Son Heung-min bất ngờ trở thành vận động viên bán áo đấu chạy nhất thế giới trong tuần qua khi gia nhập LAFC.

Son Heung-min phá kỷ lục MLS, Messi và Beckham nằm ngoài top chuyển nhượng kỷ lục?

(NLĐO) - Son Heung-min đến MLS với mức phí chuyển nhượng phá vỡ mọi kỷ lục của các CLB Mỹ nhưng Messi, Beckham đều nằm ngoài những bản hợp đồng đắt giá.

Messi Inter Miami Leagues CUp seattle đấu với inter miami
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo