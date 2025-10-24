Messi gia hạn hợp đồng đến 2028, quyền lợi như "vua" tại Inter Miami

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Messi gia hạn hợp đồng đến 2028, quyền lợi như "vua" tại Inter Miami

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Messi gia hạn hợp đồng mới với Inter Miami đến 41 tuổi, kèm theo nhiều điều khoản hấp dẫn và hiếm gặp trên thế giới.

Rạng sáng 24-10, Lionel Messi đã chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, khép lại mọi đồn đoán về tương lai và tiếp tục lập kỷ lục - cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử MLS. Hợp đồng của Messi cũng đảm bảo anh ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho đến kỳ World Cup 2026 do Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng tổ chức.

Theo Inter Miami, Messi sẽ nhận lương cơ bản 12 triệu USD/năm, tổng thu nhập đảm bảo 20,4 triệu USD.

Tuy nhiên, con số thực tế lại vượt xa khi tính cả hợp đồng quảng cáo và quyền lợi thương mại, với tổng giá trị ước tính hơn 150 triệu USD. Riêng trong năm 2024, siêu sao 38 tuổi đã kiếm thêm 79 triệu USD từ các thương hiệu lớn như Adidas, Hard Rock và Apple TV.

Messi gia hạn hợp đồng đến 2028, "ông hoàng" của Inter Miam ở tuổi 41 - Ảnh 1.

Messi gia hạn hợp đồng bên khung cảnh sân vận động mới của Inter Miami đang xây dựng

Điểm đặc biệt của bản hợp đồng không chỉ nằm ở vấn đề kinh tế, mà còn ở việc Messi giữ nguyên điều khoản được mua cổ phần CLB sau khi giải nghệ, một đặc quyền hiếm có trong bóng đá thế giới.

Ngoài ra, anh cũng nhận phần trăm doanh thu từ gói phát sóng MLS Season Pass trị giá 250 triệu USD/năm, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ.

"Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở lại đây và tiếp tục dự án này, một dự án không chỉ là giấc mơ mà còn trở thành hiện thực tuyệt đẹp, được chơi bóng tại sân vận động này, tại Miami Freedom Park. Kể từ khi đến Miami, tôi đã rất hạnh phúc, vì vậy tôi thực sự vui mừng khi được tiếp tục ở đây" - Messi bày tỏ khi gia hạn hợp đồng.

Messi gia hạn hợp đồng đến 2028, "ông hoàng" của Inter Miam ở tuổi 41 - Ảnh 2.

Messi liên tục tạo ra những cột mốc lịch sử khi thi đấu cho Inter Miami

Từ sau khi đến với bóng đá "xứ cờ hoa" Messi được xem là bộ mặt của Inter Miami và toàn MLS, khi đội bóng chuẩn bị chuyển sang sân vận động mới Miami Freedom Park trị giá hàng tỉ USD. Dù đã 38 tuổi, anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 71 bàn, 37 kiến tạo sau 82 trận, tiến gần tới Chiếc giày vàng MLS 2025 và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Messi chuyển đến Inter Miami vào năm 2023 sau một khoảng thời gian không vui vẻ tại PSG, nhưng phần lớn sự nghiệp xuất sắc của anh lại dành cho Barcelona. Nơi siêu sao Argentina thi đấu từ năm 2004 đến năm 2021 khi lớn lên từ hệ thống trẻ của gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Ở diễn biến khác, đầu tuần này, Messi được đồn đoán về chấn thương nhưng HLV Mascherano giải thích Messi bị đau lưng, kiểu đau thường gặp khi ngủ sai tư thế hoặc di chuyển không đúng cách.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Messi đã trở lại tập luyện bình thường và hoàn thành toàn bộ buổi tập cùng đội và sẵn sàng cho trận đấu với Nashville ở vòng play-off MLS Cup vào sáng ngày mai (25-10).

Tin liên quan

Messi tổ chức Messi Cup, mời đội từng bị Barcelona ghét nhất

Messi tổ chức Messi Cup, mời đội từng bị Barcelona ghét nhất

(NLĐO) - Messi đã công bố giải đấu Cup mang tên bản thân với 8 đội bóng hàng đầu thế giới tranh tài ở lứa tuổi U16.

Messi lập cú đúp, 1 kiến tạo tạo nên cột mốc mới ở MLS

(NLĐO) - Messi đã ghi 1 cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại Atlanta United 4-0 vào sáng 12-10.

Đồng đội Jordi Alba sắp giải nghệ, Lionel Messi nói lời gan ruột

(NLĐO) – Vài ngày sau khi Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa, Lionel Messi càng sầu muộn bởi một đồng đội khác là Jordi Alba cũng nói điều tương tự

Messi Inter Miami MLS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo