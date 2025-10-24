Messi gia hạn hợp đồng đến 2028, quyền lợi như "vua" tại Inter Miami

Rạng sáng 24-10, Lionel Messi đã chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, khép lại mọi đồn đoán về tương lai và tiếp tục lập kỷ lục - cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử MLS. Hợp đồng của Messi cũng đảm bảo anh ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho đến kỳ World Cup 2026 do Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng tổ chức.

Theo Inter Miami, Messi sẽ nhận lương cơ bản 12 triệu USD/năm, tổng thu nhập đảm bảo 20,4 triệu USD.

Tuy nhiên, con số thực tế lại vượt xa khi tính cả hợp đồng quảng cáo và quyền lợi thương mại, với tổng giá trị ước tính hơn 150 triệu USD. Riêng trong năm 2024, siêu sao 38 tuổi đã kiếm thêm 79 triệu USD từ các thương hiệu lớn như Adidas, Hard Rock và Apple TV.

Messi gia hạn hợp đồng bên khung cảnh sân vận động mới của Inter Miami đang xây dựng

Điểm đặc biệt của bản hợp đồng không chỉ nằm ở vấn đề kinh tế, mà còn ở việc Messi giữ nguyên điều khoản được mua cổ phần CLB sau khi giải nghệ, một đặc quyền hiếm có trong bóng đá thế giới.

Ngoài ra, anh cũng nhận phần trăm doanh thu từ gói phát sóng MLS Season Pass trị giá 250 triệu USD/năm, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ.

"Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở lại đây và tiếp tục dự án này, một dự án không chỉ là giấc mơ mà còn trở thành hiện thực tuyệt đẹp, được chơi bóng tại sân vận động này, tại Miami Freedom Park. Kể từ khi đến Miami, tôi đã rất hạnh phúc, vì vậy tôi thực sự vui mừng khi được tiếp tục ở đây" - Messi bày tỏ khi gia hạn hợp đồng.

Messi liên tục tạo ra những cột mốc lịch sử khi thi đấu cho Inter Miami

Từ sau khi đến với bóng đá "xứ cờ hoa" Messi được xem là bộ mặt của Inter Miami và toàn MLS, khi đội bóng chuẩn bị chuyển sang sân vận động mới Miami Freedom Park trị giá hàng tỉ USD. Dù đã 38 tuổi, anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 71 bàn, 37 kiến tạo sau 82 trận, tiến gần tới Chiếc giày vàng MLS 2025 và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Messi chuyển đến Inter Miami vào năm 2023 sau một khoảng thời gian không vui vẻ tại PSG, nhưng phần lớn sự nghiệp xuất sắc của anh lại dành cho Barcelona. Nơi siêu sao Argentina thi đấu từ năm 2004 đến năm 2021 khi lớn lên từ hệ thống trẻ của gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Ở diễn biến khác, đầu tuần này, Messi được đồn đoán về chấn thương nhưng HLV Mascherano giải thích Messi bị đau lưng, kiểu đau thường gặp khi ngủ sai tư thế hoặc di chuyển không đúng cách.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Messi đã trở lại tập luyện bình thường và hoàn thành toàn bộ buổi tập cùng đội và sẵn sàng cho trận đấu với Nashville ở vòng play-off MLS Cup vào sáng ngày mai (25-10).