Thể thao

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires

Đông Linh (theo Marca, AS)

(NLĐO) - Lionel Messi và Nicolas Otamendi có thể đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà với Argentina khi cả hai chắc chắn chia tay đội tuyển sau World Cup 2026.

Vài ngày sau chiến thắng nhạt nhòa trước Mauritania, đội bóng nằm ngoài Top 100 thế giới, Argentina thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại đối thủ đến từ châu Phi - Zambia với tỉ số đậm 5-0 trong trận giao hữu tại Buenos Aires. Đây cũng có thể là trận cuối cùng, cả đội trưởng Lionel Messi lẫn đội phó Nicolas Otamendi thi đấu trên sân nhà trong màu áo đội tuyển.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires - Ảnh 1.

Messi và Julian Alvarez mang về bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3

Ngay từ những phút đầu, Messi đã để lại dấu ấn quen thuộc. Phút thứ 3, anh tung đường kiến tạo chuẩn xác để Julián Alvarez dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số trận đấu. Đây đã là pha kiến tạo thứ 8 của Messi chỉ trong 9 trận quốc tế gần nhất trên sân La Bombonera.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires - Ảnh 2.

Messi tỏa sáng trong màu áo Argentina khi vừa kiến tạo, vừa ghi bàn

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Argentina gần như không gặp bất kỳ sức ép nào. Zambia tiếp tục cho thấy sự yếu kém khi đối đầu các đội bóng ngoài châu Phi, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Trong thế trận mà đội chủ nhà không cần tăng tốc, Messi vẫn kịp nhân đôi cách biệt ở phút 44 sau đường chọc khe tinh tế của Alexis Mac Allister.

Bước sang hiệp hai, mọi hy vọng mong manh của Zambia nhanh chóng bị dập tắt. Phút 50, Albert Kangwanda phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Argentina. Đáng chú ý, Messi không thực hiện cú sút mà nhường cơ hội cho đội phó Nicolás Otamendi – một khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trung vệ này dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires - Ảnh 3.

Nicolás Otamendi (19) ghi bàn từ chấm phạt đền

Sự chênh lệch đẳng cấp tiếp tục được thể hiện rõ rệt trong phần còn lại của trận đấu. Phút 68, pha phối hợp giữa Valentín Barco và Thiago Almada khiến hàng thủ Zambia rối loạn, trước khi bóng vô tình dội vào đầu Dominic Chanda bay vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

Chiến thắng đậm đà được ấn định trong thời gian bù giờ khi Barco ghi bàn, khép lại màn trình diễn áp đảo của nhà đương kim vô địch thế giới. 

Đây cũng là trận thắng thứ 11 trong 13 trận gần nhất của Argentina, đồng thời là lần giữ sạch lưới thứ 26 kể từ sau chức vô địch World Cup 2022.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires - Ảnh 4.

Argentina nối dài mạch trận ấn tượng trước World Cup 2026

Về phía Zambia, thất bại này nối dài chuỗi trận đáng thất vọng trước các đối thủ Nam Mỹ. Đội bóng châu Phi đã thua cả 5 lần đối đầu và tiếp tục bộc lộ những hạn chế lớn nơi hàng phòng ngự.

Nếu đây thực sự là lần cuối Messi chơi trên sân nhà, thì anh đã khép lại bằng một màn trình diễn đậm chất biểu tượng - không chỉ với bàn thắng, kiến tạo, mà còn ở khoảnh khắc trao lại trọng trách cho thế hệ kế cận.

Tây Ban Nha hòa 0-0 với Ai Cập dù đối thủ chỉ còn 10 người trên sân từ phút 86. Chủ nhà Anh thua 0-1 trước Nhật Bản ngay tại sân Wembley. Hà Lan hòa Ecuador 1-1 còn đồng chủ nhà Mỹ thua 0-2 trước Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Brazil đánh bại Croatia với tỉ số 3-1, phục thù thành công trận thua trên chấm luân lưu ở tứ kết World Cup 2022.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ

(NLĐO) - Các pha lập công của Kylian Mbappé và Hugo Ekitike giúp tuyển Pháp đánh bại Brazil 2-1 trong trận giao hữu đỉnh cao trước thềm World Cup 2026.

Argentina thắng chật vật đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania

(NLĐO) - Argentina duy trì thành tích bất bại sân nhà khi vượt qua đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania tại Buenos Aires.

Siêu cúp Finalissima bị hủy bỏ, Tây Ban Nha không tranh ngôi số 1 thế giới với Argentina

(NLĐO) - Trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đã chính thức bị hủy bỏ do trục trặc ở khâu tổ chức.

