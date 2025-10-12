Messi lập cú đúp, 1 kiến tạo tạo nên cột mốc mới ở MLS

Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Inter Miami dễ dàng đánh bại Atlanta United 4-0.

Với cú đúp bàn thắng này, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) có 9 trận đấu ghi từ hai bàn thắng trở lên trong một mùa giải chính thức.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Miami chủ động tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội về phía đội khách Atlanta United.

Sau nhiều pha dứt điểm bị cản phá, đến phút 39, Messi mở tỉ số bằng cú cứa lòng chân trái đẹp mắt sau đường chuyền của Baltasar Rodríguez.

Sang hiệp hai, Inter Miami thi đấu đầy bùng nổ trước đội khách. Phút 52, Messi kiến tạo đẳng cấp cho Jordi Alba ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Chưa đầy 10 phút sau, Luis Suarez thực hiện cú vô-lê quyết đoán, đưa đội chủ nhà dẫn 3-0.

Trước khi trận đấu khép lại, Messi hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp quen thuộc cùng Jordi Alba, ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami ở phút 87.

Với màn trình diễn chói sáng của bộ ba Messi - Jordi Alba - Suarez, Inter Miami tiếp tục duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch MLS mùa này.

Trên bảng xếp hạng MLS miền Đông, Inter Miami đang đứng thứ 3, cân bằng điểm số với đội xếp thứ 2 là Cincinnati (62 điểm) và rút ngắn cách biệt điểm số với Philadelphia (66 điểm) còn 4.

Inter Miami sẽ có chuyến hành quân đến sân nhà của Nashville tại vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 19-10.